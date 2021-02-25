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    04:04, 25 Февраль 2021 | GMT +6

    185 защитных предписаний с начала года вынесли семейным дебоширам в Кокшетау

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - С начала года в Акмолинской области от бытового насилия пострадало более 20 женщин, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

    С начала 2021 года в Акмолинской области уже более 20 женщин пострадали от побоев в быту, а за умышленное причинение легкого вреда здоровью участковыми инспекторами составлено 54 административных протокола в отношении семейных дебоширов.

    «В отношении нарушителей применяется защитное предписание. Оно как профилактическая мера предполагает запрет на совершение бытового насилия, а также запрещает вопреки воле потерпевшего разыскивать, преследовать, посещать, вести устные, телефонные переговоры и вступать с ним в контакты. Так, с начала 2021 года участковыми инспекторами управления полиции только города Кокшетау вынесено порядка 185 защитных предписаний», - отметили в ведомстве.

    Если гражданин нарушает такое защитное предписание, то ему грозит административная ответственность. В текущем году по Акмолинской области зарегистрировано 36 таких фактов.

    Как добавили в ведомстве, на сегодняшний день в регионе осуществляют свою деятельность четыре кризисных центра для жертв бытового насилия. Они находятся в городах Кокшетау, Щучинск, Степногорске и селе Акмол (с обслуживанием Целиноградского района). Здесь пострадавшим предоставляется необходимая социальная, медицинская и психологическая помощь. С женщинами и детьми работают узкие специалисты.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Права человека Общество Безопасность Правоохранительные органы Акмолинская область
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