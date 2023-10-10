185 тысяч астанчан охвачено соцподдержкой

В Астане отдельные категории граждан, в том числе пенсионеры, ветераны ВОВ, люди с инвалидностью, многодетные и малообеспеченные семьи обеспечены целым комплексом мер социальной поддержки. В этом году ее получили 185 тысяч астанчан, сообщил руководитель городского управления занятости и социальной защиты Илья Скуб, передает агентство Kazinform со ссылкой на сайт акимата Астаны.

Соцподдержкой в этом году охвачены 121 362 пенсионера по возрасту, из них 8 - ветераны ВОВ, 33 тысячи лиц с инвалидностью, в том числе 8 тысяч особенных детей, свыше 27 тысяч многодетных семей, 5 738 многодетных матерей, награжденных подвесками Алтын алқа, Күміс алқа, 13 тысяч малообеспеченных граждан.

- В целях улучшения мер социальной поддержки и большего охвата нуждающихся граждан в прошлом году было предусмотрено 13 дополнительных мер по увеличению размеров выплат и расширению категорий получателей услуг, - сообщил на брифинге Илья Скуб. В частности, увеличена компенсация затрат на подключение и проведение газа с 90 МРП до 130 МРП или 448 500 тенге.

Также выросла компенсация гражданам, пострадавшим вследствие стихийного бедствия или пожара:

с 65 МРП (206 700 тенге) до 400 МРП (1 380 000 тенге) на семью – при утрате, порче, нанесении значительного ущерба жилью, являющемуся единственным;

с 15 МРП (47 700 тенге) до 150 МРП (517 500 тенге) на погибшего – в случае наличия летальных исходов членов семьи.

Увеличился размер выплаты адресной социальной помощи с 90 тысяч тенге до 140 тысяч тенге.

Включены дополнительные категории получателей детей-сирот для компенсации на газификацию, топливо, жертв политических репрессий – на проезд на маршрутах городского пассажирского транспорта.

Размер выплаты на приобретение твердого топлива вырос в два раза – с 8 МРП (25 440 тенге) до 16 МРП (50 880 тенге). Также дополнительно включена категория получателей многодетные семьи.

Изменена и увеличена периодичность выплаты детям с социально-значимыми заболеваниями с 5 МРП (15 900 тг) до 25 МРП (79 500 тг), с ежеквартальной на ежемесячную.

Впервые пострадавшим вследствие ядерных испытаний на СИЯП оказана единовременная денежная выплата в размере 2,5 МРП (8 625 тенге) к памятным датам, единовременная помощь лицам, освободившимся из мест лишения свободы в размере 15 МРП (51 750 тенге). Кроме того в 2023 году увеличены суммы социальной помощи, - проинформировал глава профильного управления.