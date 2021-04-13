185 случаев интернет-мошенничества зарегистрировано за 3 месяца в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Жамбылские полицейские обеспокоены тем, что значительно участились случаи интернет-мошенничества в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, на своей странице в Facebook начальник департамента полиции Жамбылской области генерал-майор полиции Жанат Сулейменов рассказал, как не стать жертвой мошенничества.

«По республике, в том числе и в Жамбылской области, участились случаи интернет-мошенничества, - написал глава жамбылского гарнизона. - Если за три месяца 2020 года было зарегистрировано 43 случая такого вида преступлений, то в этом году за аналогичный период – 185. Сотрудники департамента полиции проводят профилактические мероприятия по предотвращению мошенничества, раздают памятки жителям и разъясняют, как защититься от мошенников».

По словам Жаната Сулейменова, мошенники завлекают пользователей интернета дешевыми услугами и товарами, дают объявления на сайтах и в социальных сетях с ложной информацией. Они просят внести предоплату за товар или услугу, перевести денежные средства на подложный банковский счет или на QIWI-кошелек (где можно открыть счет, используя ложные данные), а после пропадают. Зачастую преступники представляются сотрудниками банков и просят назвать CVV-код (трёхзначный код на обратной стороне карты), якобы, для блокирования незаконной операции с вашей карточкой.

«Сразу же прекратите разговор, сотрудники банка такие сведения не запрашивают, - подчеркнул начальник департамента полиции Жамбылской области. - Мошенники могут вам предложить вложиться в прибыльный бизнес. Будьте бдительны, не гонитесь за легкими деньгами. Не спешите радоваться, если по телефону сообщили, что вы выиграли крупный приз. Любую информацию необходимо перепроверять, чтобы не стать жертвой аферистов. Не сообщайте номера своих банковских карт, не отправляйте никому свои личные данные, не переводите деньги неизвестным лицам через платежные системы. Перед переводом денежных средств позвоните на «горячую линию» банка, убедитесь, что получатель не мошенник».

Жанат Сулейменов советует предупредить пожилых людей и детей, чтобы они не доверяли незнакомым лицам.

«На удочку к ним обычно попадают люди преклонного возраста и подростки», - написал генерал-майор полиции.

Напомним, на днях сотрудники следственного отдела ОП-1 управления полиции города Тараза раскрыли ряд фактов мошенничества, совершенного в крупных размерах. Задержан 50-летний житель города Тараза, который за два года, входя в доверие к коллегам-дистрибьюторам компании «Tiens-Казахстан», предлагал свои услуги по повышению их уровней в сетевом маркетинге. В результате он выманил у 14-ти потерпевших денежные средства в размере от одного до 15 миллионов тенге. Проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество».