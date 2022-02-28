Новости
185 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК
28 Февраля 2022 08:42
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Лечение от коронавирусной инфекции в Казахстане продолжают получать 22 314 человек. 185 пациентов находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
Новости по темеСколько казахстанцев вакцинировались от коронавируса Восемь человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане 833 человека выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане
На 28.02.2022 года лечение от КВИ продолжают получать 22 314 человек (21 224 КВИ+ и 1 090 КВИ-), из них:
в стационарах находится 2 547 пациентов,
на амбулаторном уровне – 19 767 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 185 пациентов,
в состоянии крайней степени тяжести – 62 пациентов,
на аппарате ИВЛ – 55 пациентов.
Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 263 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Алматы и СКО остаются в «желтой» зоне
- Свыше полумиллиона казахстанских подростков полностью вакцинировались против КВИ
- 833 человека выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане
- Сколько казахстанцев вакцинировались от коронавируса
- Восемь человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане
- За сутки в Казахстане зарегистрировано 263 заболевших коронавирусом
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Анаргуль Хамитова
954-047