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185 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

28 Февраля 2022 08:42
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185 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Лечение от коронавирусной инфекции в Казахстане продолжают получать 22 314 человек. 185 пациентов находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

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На 28.02.2022 года лечение от КВИ продолжают получать 22 314 человек (21 224 КВИ+ и 1 090 КВИ-), из них:

в стационарах находится 2 547 пациентов,

на амбулаторном уровне – 19 767 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 185 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести – 62 пациентов,

на аппарате ИВЛ – 55 пациентов.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 263 случая заболевания коронавирусной инфекцией.



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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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