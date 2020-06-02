184 тыс. человек трудоустроено в рамках госпрограммы «Еңбек»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Участниками Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек» стали 255 тыс. человек, из которых трудоустроено 184 тыс. человек. Об этом на заседании Правительства РК сообщил министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава МТСЗН проинформировал, что в 2020 году на реализацию Госпрограммы «Еңбек» предусмотрено 176 млрд тенге, из которых 71,5 млрд тенге будет направлено на микрокредитование и выделение грантов, 32,6 млрд тенге – на обучение, 71,9 млрд тенге – на трудоустройство на субсидируемые рабочие места и субсидии на переселение из трудоизбыточных регионов в трудодефицитные.

«С начала года участниками Госпрограммы «Еңбек» стали 255 тыс. человек, из которых трудоустроено 184 тыс., в том числе 99 тыс. человек – на постоянную работу», – сказал Биржан Нурымбетов.

Он также сообщил, что в рамках Госпрограммы предоставляются льготные кредиты на сумму до 8 тыс. МРП (срок кредитования от 5 лет до 7 лет, ставка 6% годовых), и безвозмездные гранты на сумму до 200 МРП.

С начала года микрокредиты и гранты на развитие бизнеса получили 6,1 тыс. человек.

«Чтобы помочь безработным, особенно молодежи, найти свое место на рынке труда, в Госпрограмме предусмотрено несколько видов профессионального обучения. Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, учебные курсы только начинаются. К концу года более 100 тыс. безработных получат возможность освоить новые профессии и навыки», – добавил Биржан Нурымбетов.

Также глава МТСЗН сообщил, что с начала года на субсидируемые рабочие места трудоустроено 84 тыс. человек.

В рамках развития трудовой мобильности в северные регионы из юга прибыло на постоянное жительство 666 семей (2 375 человек).

Напомним, с начала года через Электронную биржу труда нашли работу 97 тыс. человек, в том числе постоянную – 46 тыс.

Кроме того, Министерство труда и социальной защиты населения РК достигло договоренности с платформой массового онлайн образования Coursera по бесплатному обучению 50 тыс. безработных казахстанцев до конца 2020 года.

Граждане могут получить знания по 298 курсам. Для того, чтобы принять участие в проекте, достаточно быть официально зарегистрированным в качестве безработного. При регистрации на coursera.org важно использовать e-mail, указанный на enbek.kz или при регистрации в качестве безработного в центре занятости населения.