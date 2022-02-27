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184 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

27 Февраля 2022 09:07
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184 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Лечение от коронавирусной инфекции в Казахстане продолжают получать 22 912 человек. 184 пациента находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

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На 27 февраля лечение от КВИ продолжают получать 22 912 человек (21 798 КВИ+ и 1 114 КВИ-), из них:

в стационарах находится - 2 592 пациента,

на амбулаторном уровне - 20 320 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии - 184 пациента,

в состоянии крайней степени тяжести - 69 пациентов,

на аппарате ИВЛ - 63 пациента.


Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрирован 351 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.


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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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