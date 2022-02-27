Новости
184 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК
27 Февраля 2022 09:07
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Лечение от коронавирусной инфекции в Казахстане продолжают получать 22 912 человек. 184 пациента находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
Новости по темеКоронавирус: два города и 13 регионов РК находятся в «зеленой» зоне Более 23 тысяч беременных женщин получили вакцину «Pfizer» в Казахстане 1 421 человек выздоровел от коронавирусной инфекции в Казахстане за сутки
На 27 февраля лечение от КВИ продолжают получать 22 912 человек (21 798 КВИ+ и 1 114 КВИ-), из них:
в стационарах находится - 2 592 пациента,
на амбулаторном уровне - 20 320 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии - 184 пациента,
в состоянии крайней степени тяжести - 69 пациентов,
на аппарате ИВЛ - 63 пациента.
Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрирован 351 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Пневмония с признаками КВИ: 38 заболевших, один летальный исход за сутки
- Коронавирус: два города и 13 регионов РК находятся в «зеленой» зоне
- Более 23 тысяч беременных женщин получили вакцину «Pfizer» в Казахстане
- 1 421 человек выздоровел от коронавирусной инфекции в Казахстане за сутки
- 351 случай заболевания коронавирусом выявили в Казахстане за сутки
- Почти 7000 женщин и подростков привились Pfizer в Атырауской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн