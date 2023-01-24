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184 исторических памятника и реликвий нашли на юге Китая

24 Января 2023, 08:22
184 исторических памятника и реликвий нашли на юге Китая

ГУАНЧЖОУ. СИНЬХУА – КАЗИНФОРМ - В Гуанчжоу, в административном центре провинции Гуандун в Южном Китае, нашли 184 исторических памятника, относящихся к периоду от династии Хань (202 г. до н.э. - 220 г. н.э.) до династии Цин (1644-1911 гг.), а также ряд культурных реликвий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Синьхуа.

Исторические памятники нашли на строительной площадке проекта по расширению территории одной из местных больниц. Археологические раскопки здесь были запущены в июне 2022 года.

В ходе работы археологов здесь были найдены такие древние объекты, как водостоки и колодцы, а также городские рвы и оградительные дамбы, датирующиеся эпохами разных династий. В рамках археологических раскопок также обнаружили более 300 единиц и комплектов культурных реликвий, включая глиняные водопроводные трубы, горшки, пиалы, кувшины и черепицу разной формы.

Археологи также обнаружили три захоронения, относящихся к периоду династии Западная Хань (202 г. до н.э. - 25 г. н.э.). В двух из них находились скелетные останки человека.

По словам археологов, обнаруженные в ходе археологических раскопок строительные элементы указывают на наличие здесь сооружений высокого ранга в былые времена. Новые находки имеют большое значение для изучения развития градостроительства в Гуанчжоу и изменений историко-географической среды в древние времена.


Фото: www.nanopress.it

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