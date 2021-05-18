1837 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1837 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 251,

город Алматы - 520,

город Шымкент - 30,

Акмолинская область - 139,

Актюбинская область - 24,

Алматинская область - 109,

Атырауская область - 48,

Восточно-Казахстанская область - 78,

Жамбылская область - 25,

Западно-Казахстанская область - 92,

Карагандинская область - 320,

Костанайская область - 33,

Кызылординская область - 35,

Мангистауская область - 13,

Павлодарская область - 92,

Северо-Казахстанская область - 11,

Туркестанская область - 17.

Всего в стране выявлено 362 030 заболевших.