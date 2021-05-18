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    08:01, 18 Май 2021 | GMT +6

    1837 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1837 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 251,

    город Алматы - 520,

    город Шымкент - 30,

    Акмолинская область - 139,

    Актюбинская область - 24,

    Алматинская область - 109,

    Атырауская область - 48,

    Восточно-Казахстанская область - 78,

    Жамбылская область - 25,

    Западно-Казахстанская область - 92,

    Карагандинская область - 320,

    Костанайская область - 33,

    Кызылординская область - 35,

    Мангистауская область - 13,

    Павлодарская область - 92,

    Северо-Казахстанская область - 11,

    Туркестанская область - 17.

    Всего в стране выявлено 362 030 заболевших.


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