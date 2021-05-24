РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:00, 24 Май 2021 | GMT +6

    1832 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1832 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 179,

    город Алматы - 398,

    город Шымкент - 77,

    Акмолинская область - 140,

    Актюбинская область - 34,

    Алматинская область - 104,

    Атырауская область - 84,

    Восточно-Казахстанская область - 80,

    Жамбылская область - 24,

    Западно-Казахстанская область - 85,

    Карагандинская область - 355,

    Костанайская область - 41,

    Кызылординская область - 43,

    Мангистауская область - 35,

    Павлодарская область - 73,

    Северо-Казахстанская область - 42,

    Туркестанская область - 38.

    Всего в стране выявлено 375014 заболевших.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная
    Сейчас читают
    Сегодня, 17:01
    Что и на сколько подорожало в Казахстане
    Сегодня, 17:00
    Италия вплотную займется мигрантами, притворяющимися детьми
    Сегодня, 16:37
    Более 328 тысяч человек не уплатили транспортный налог в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!