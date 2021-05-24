08:00, 24 Май 2021 | GMT +6
1832 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1832 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 179,
город Алматы - 398,
город Шымкент - 77,
Акмолинская область - 140,
Актюбинская область - 34,
Алматинская область - 104,
Атырауская область - 84,
Восточно-Казахстанская область - 80,
Жамбылская область - 24,
Западно-Казахстанская область - 85,
Карагандинская область - 355,
Костанайская область - 41,
Кызылординская область - 43,
Мангистауская область - 35,
Павлодарская область - 73,
Северо-Казахстанская область - 42,
Туркестанская область - 38.
Всего в стране выявлено 375014 заболевших.