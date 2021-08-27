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183 тысячи человек привились от COVID-19 в Атырауской области

27 Августа 2021 03:00
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183 тысячи человек привились от COVID-19 в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской области прививки от COVID-19 получили 183 тысячи человек. 544 местных жителя Атырауской области привились от COVID-19-19 за сутки, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, I компонент вакцин от коронавирусной инфекции за сутки получили 544 местных жителя. Среди привившихся: 11 медиков, 28 педагогов, 36 студентов, 5 сотрудников закрытых учреждений, 3 сотрудника правоохранительных органов, 11 госслужащих, 18 человек с хроническими заболеваниями, 432 местных жителя.

Всего в период с 1 февраля I компонентом вакцин от коронавирусной инфекции вакцинированы 183 278 человек. II компонентом вакцин привито 132 253 местных жителя.
В регионе действует колл-центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру: 98-02-92.

Как ранее сообщалось, за сутки сутки коронавирус выявили у 316 жителей Атырауской области.


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#Атырауская область   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Виктор Сутягин

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