Новости
183 тысячи человек привились от COVID-19 в Атырауской области
27 Августа 2021 03:00
Поделиться:
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской области прививки от COVID-19 получили 183 тысячи человек. 544 местных жителя Атырауской области привились от COVID-19-19 за сутки, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по теме101 пациент с COVID-19 находится в тяжелом состоянии в Атырауской области 1,5 миллиона узбекистанцев прошли полный курс вакцинации от коронавируса Почти 11 тысяч жителей ВКО получают вакцины от коронавируса ежедневно
Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, I компонент вакцин от коронавирусной инфекции за сутки получили 544 местных жителя. Среди привившихся: 11 медиков, 28 педагогов, 36 студентов, 5 сотрудников закрытых учреждений, 3 сотрудника правоохранительных органов, 11 госслужащих, 18 человек с хроническими заболеваниями, 432 местных жителя.Всего в период с 1 февраля I компонентом вакцин от коронавирусной инфекции вакцинированы 183 278 человек. II компонентом вакцин привито 132 253 местных жителя.
В регионе действует колл-центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру: 98-02-92.
Как ранее сообщалось, за сутки сутки коронавирус выявили у 316 жителей Атырауской области.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- 101 пациент с COVID-19 находится в тяжелом состоянии в Атырауской области
- Установлены правила въезда казахстанцев в Узбекистан
- 10 школ построены в этом году в Атырауской области
- 1,5 миллиона узбекистанцев прошли полный курс вакцинации от коронавируса
- Умерший от КВИ карагандинец «получил» вторую дозу вакцины после смерти
- Почти 11 тысяч жителей ВКО получают вакцины от коронавируса ежедневно
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн