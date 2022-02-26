183 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Лечение от коронавируса в Казахстане продолжают получать 23 979 человек. 183 пациента находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

На 26 февраля лечение от коронавируса продолжают получать 23 979 человек (–22 881+ и 1 098 КВИ-), из них в стационарах находится – 2 782 пациента, на амбулаторном уровне – 21 197 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 183 пациентa,

• в состоянии крайней степени тяжести – 78 пациентов,

• на аппарате ИВЛ – 70 пациентов.

Напомним, 455 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Казахстане за сутки.