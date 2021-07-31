182 иностранца фиктивно поставил на учет житель Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Факт незаконной миграции 182 иностранцев выявили акмолинские полицейские. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники группы миграционной службы Аршалынского РОП в целях поддержания должного общественного порядка, выявления нарушений иностранцами правил пребывания в Республике Казахстан в ходе рейдовых мероприятий выявили факт фиктивной постановки на миграционный учет. Полицейскими было установлено, что 54-летний житель аула Жибек Жолы поставил на миграционный учет более 192 граждан, из них всего 10 иностранцев узаконили свое временное проживание, остальные 182 иностранца находятся в РК незаконно и место их пребывания неизвестно. Они были поставлены на миграционный учет фиктивно и в жилое помещение не вселялись.

По факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 394 УК РК «Организация незаконной миграции». Избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

