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вчера 23:33
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182 иностранца фиктивно поставил на учет житель Акмолинской области
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Факт незаконной миграции 182 иностранцев выявили акмолинские полицейские. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
Сотрудники группы миграционной службы Аршалынского РОП в целях поддержания должного общественного порядка, выявления нарушений иностранцами правил пребывания в Республике Казахстан в ходе рейдовых мероприятий выявили факт фиктивной постановки на миграционный учет. Полицейскими было установлено, что 54-летний житель аула Жибек Жолы поставил на миграционный учет более 192 граждан, из них всего 10 иностранцев узаконили свое временное проживание, остальные 182 иностранца находятся в РК незаконно и место их пребывания неизвестно. Они были поставлены на миграционный учет фиктивно и в жилое помещение не вселялись.
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