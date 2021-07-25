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182 больных коронавирусом находятся на ИВЛ - Минздрав РК
25 Июля 2021 09:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 25 июля лечение от КВИ продолжают получать 78 917 человек (–76 891+ и 2026 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.
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Из них в стационарах находятся 23 046 пациентов, на амбулаторном уровне лечится 55 871 пациент.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии – 1438 пациентов,
• в состоянии крайней степени тяжести – 284 пациента,
• на аппарате ИВЛ – 182 пациента.
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