182 больных коронавирусом находятся на ИВЛ - Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 25 июля лечение от КВИ продолжают получать 78 917 человек (–76 891+ и 2026 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

Из них в стационарах находятся 23 046 пациентов, на амбулаторном уровне лечится 55 871 пациент.