181 раз нарушил правила дорожного движения кызылординец

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В Кызылорде водитель 181 раз нарушил ПДД и оштрафован на сумму 3,6 миллиона тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

11 февраля в ходе ОПМ «Должник» сотрудниками управления административной полиции ДП Кызылординской области совместно с представителями прокуратуры и судебными исполнителями задержана легковая автомашина с российскими номерами под управлением 34-летнего жителя области.

Водитель автотранспорта втечение нескольких месяцев 181 раз превысил скоростной режим. Автоматическое средство фиксации «Аркан» в период с 12 июня 2020 года по 11 февраля 2021 года зафиксировал нарушения им ПДД на сумму 3 591 265 тенге. Также установлено, что этот водитель управлял автомашиной без документов. Автомашина водворена на штрафстоянку. Кроме этого, в отношении водителя оформлен протокол по статье 612 части 1 КоАП РК.

