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181 единицу оружия изъяли во время антитеррористической операции в Алматинской области

22 Января 2022 14:17
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181 единицу оружия изъяли во время антитеррористической операции в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – В Алматинской области во время антитеррористической операции изъяли 181 единицу оружия. В области продолжает действовать критический «красный» уровень террористической опасности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал @almatyapat.

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«У граждан изъята 181 единица огнестрельного оружия. Среди которых 110 единиц – это пистолеты Макарова. По всем фактам хищения и незаконного хранения оружия начаты уголовные производства. Также отметим, что есть и факты добровольной выдачи оружия и боеприпасов, по которым, в случае непричастности лица к хищению и мародерству, стражи порядка гарантируют анонимность», – сообщили в ДП Алматинской области.

Антитеррористическая операция продолжается.


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#Алматинская область   #ЧП-2022  
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