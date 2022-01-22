181 единицу оружия изъяли во время антитеррористической операции в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – В Алматинской области во время антитеррористической операции изъяли 181 единицу оружия. В области продолжает действовать критический «красный» уровень террористической опасности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал @almatyapat.

«У граждан изъята 181 единица огнестрельного оружия. Среди которых 110 единиц – это пистолеты Макарова. По всем фактам хищения и незаконного хранения оружия начаты уголовные производства. Также отметим, что есть и факты добровольной выдачи оружия и боеприпасов, по которым, в случае непричастности лица к хищению и мародерству, стражи порядка гарантируют анонимность», – сообщили в ДП Алматинской области.

Антитеррористическая операция продолжается.