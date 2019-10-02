180 тысяч тонн бензола и параксилола произведет Казахстан в 2019 году на экспорт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый вице-министр энергетики РК Махамбет Досмухамбетов рассказал о развитии производства в секторе нефтехимии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Производство битума составило 702 тысячи тонн или 103% к плану (100,3 к аналогичному периоду 2018 г.). Объем производства полностью обеспечивает потребность дорожной отрасли страны. План на 2019 год – 767 тысяч тонн», - сказал Махамбет Досмухамбетов на пресс-конференции в Правительстве.

Рассказал он и о производстве бензола, парксилола и смазочных масел.

«На Атырауском НПЗ за 9 месяцев т.г. произведено 107 тысяч тонн ароматических углеводородов (бензола, параксилола). Данная продукция экспортоориентирована. План на 2019 год - 180 тысяч тонн. В августе текущего года введен в эксплуатацию завод по производству смазочных масел в Алматинской области мощностью 100 тысяч тонн/год (стоимостью 94 млн. долл. США)», - отметил вице-министр.

По его словам, производство позволит закрыть потребность внутреннего рынка в смазочных маслах, а также осуществлять экспорт в ближнее зарубежье.

«Таковы основные показатели развития нефтегазовой отрасли от добычи до производства продуктов нефтехимии», - заключил М. Досмухамбетов.