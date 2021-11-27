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180-летие казахского поэта-сказителя Базар жырау Ондасулы отметили в Узбекистане

27 Ноября 2021 17:43
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180-летие казахского поэта-сказителя Базар жырау Ондасулы отметили в Узбекистане

НАВОИ. КАЗИНФОРМ –Праздничное мероприятие, посвященное 180-летию со дня рождения выдающегося казахского поэта-сказителя Базар жырау Ондасулы (Балқы Базар) прошло в Узбекистане. Мероприятие организовано хакимиятом Ушкудукского района Навоийской области совместно с районным отделом Казахского национального культурного центра РУ, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ»

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Во Дворце культуры Ушкудук на поэтическое состязание «Тауелібай жыр дүлдүлі - Базар жырау» собрались поэты и старейшины Навоийской области, представители Казахского национального культурного центра Узбекистана, учителя и школьники.

«Выдающегося представителя казахского словесного творчества Балқы Базар Жырау народ приравнивал к неиссякаемой сокровищнице. Его современники с большим уважением относились к многогранному таланту поэта. Главная цель сегодняшнего мероприятия - популяризация творческого наследия нашего предка, который в своих сагах открыто рассказывал о актуальных социальных проблемах того времени, воспевая, что только добро и добрые дела достанутся человеку по наследству», - отметила один из организаторов мероприятия, главный редактор газеты «Ушкудык» Райхан Кадырова.

Мероприятие началось с состязания среди молодежи по выразительному чтению поэтических дастанов Базара жырау, сопровождавшихся яркими театрализованными представлениями.

Во второй части конкурса свои выступления представили акыны и жыршы со всех уголков Навоийской области. Под аккомпанемент домбры они виртуозно исполнили толгау и терме великого поэта.

По итогам поэтического состязания победители и участники мероприятия награждены ценными призами.

Знаменитый казахский поэт-сказитель Базар жырау Ондасулы родился в 1841 году на территории нынешнего Кармакчинского района Кызылординской области. Умер в 1911 году, похоронен в селе Жалпактау Ушкудукского района Навоийской области Узбекистана. С шестнадцатилетнего возраста Базар Жырау получил известность как акын-импровизатор, путешествовал по Средней Азии, посетил Хиву, Бухару и многие другие города.


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Автор:

Мадибек Джанибеков

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