180 иностранцев привлечены к ответственности в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - К административной ответственности за нарушение правил использования в РК иностранной рабочей силы привлечены 23 жителя Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции региона, с 7 по 16 июня подразделениями миграционной службы департамента полиции Акмолинской области на территории региона проводится оперативно-профилактические мероприятие «Мигрант» для профилактики правонарушений, совершаемых иностранными гражданами, документирование их деятельности и выдворения за пределы страны грубых нарушителей правил пребывания в РК. Определенный комплекс мероприятий осуществлен по проверкам рынков, объектов строительства, гостиниц, дачных поселков, общежитий и промышленных предприятий.

«В результате принятых мер за три дня ОПМ четверо иностранцев привлечены к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства, из них за пределы Республики Казахстан выдворен по решению суда один иностранец. Кроме того, выявлен факт умышленного незаконного пересечения Государственной границы РК по ст. 392 УК РК, совершенный гражданином республики Узбекистан», - отметили в ведомстве.

К административной ответственности за нарушение правил использования в РК иностранной рабочей силы привлечены 23 жителя региона. За нарушение приглашенными иностранцами законодательства РК в области миграции населения по ст. 518 КоАП РК составлено 75 административных протоколов в отношении принимающих сторон.

Кроме того, в приемник-распределитель управления полиции города Кокшетау водворены 14 иностранцев, находившихся на территории областного центра без соответствующих документов.