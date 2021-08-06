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180 инфраструктурных проектов реализуют в рамках ГЧП в ВКО

6 Августа 2021 12:43
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180 инфраструктурных проектов реализуют в рамках ГЧП в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Восточно-Казахстанской области реализуется ряд важных инфраструктурных проектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Один из важнейших проектов – строительство моста через Бухтарминское водохранилище. Он даст возможность решить транспортно-логистические вопросы региона, а также будет способствовать дальнейшему развитию внутреннего туризма.

На 7-й сессии областного маслихата аким области Даниал Ахметов сообщил, что в инвестиционном портфеле региона имеется 102 проекта. А в рамках государственно-частного партнерства будет реализовано 180 проектов. Среди них установка камер «Сергек» в Семее и строительство котельной по турецкой технологии в поселке Глубокое.

«Крупный проект в сфере энергетики – Тургысынская ГЭС, важные инфраструктурные проекты – модернизация автодорожного моста в Семее и строительство объездных дорог в двух крупных городах области», – сказал Д. Ахметов.

Аким отметил, что еще одним направлением является развитие приграничных территорий, на которых ведется масштабное строительство, и бывших районных центров.


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#Инфраструктурные проекты   #Восточно-Казахстанская область   #Экономика  
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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