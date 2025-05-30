180 дворовых и общественных пространств благоустроят в Астане

- Продолжаем благоустраивать нашу столицу. В городе появляется все больше точек, где горожане и гости могут проводить свой досуг. В текущем году благоустроим порядка 180 дворовых и общественных пространств (парки, скверы, бульвары). При благоустройстве уделяем особое внимание озеленению. Во время объезда посетил ряд точек. К примеру, в районе Байконыр перед ТЦ «Тулпар» ведутся работы по сносу ветхих домов и старых торговых объектов. Много лет данный участок считался одним из проблемных, в том числе за счет стихийной торговли. Уже в этом году территория преобразится, на её месте появится новое общественное пространство. Будут созданы пешеходные пространства, зоны отдыха для горожан, а также будут проведены работы по озеленению и освещению. Работы будут реализованы поэтапно, и планируется завершить до конца текущего года, - сообщил аким.

Еще одно общественное пространство будет создано по ул. Жубанова (участок от ул. Тархана до ул. Пушкина). Общая площадь сквера составит 4,5 тыс. квадратных метров. В рамках благоустройства также будут проведены масштабные работы по озеленению: высажены многолетние кустарники и крупномерные деревья.

Участок проспекта Абая — от пр. Республики до ул. Валиханова — будет полностью благоустроен с обеих сторон. Общая площадь благоустраиваемой территории составляет 1,1 гектара. В рамках проекта будут установлены уличная мебель, проведено освещение и др.

В районе Сарайшык (сквер Жургенова) начата реализация проекта тематического сквера, посвящённого труду и значимости рабочих специальностей. В рамках проекта будут установлены уличная мебель, проведено озеленение и др. Сквер станет не только зоной отдыха для жителей, но и важным элементом городской среды, направленным на укрепление общественного уважения к труду.

Вдоль ул. Ташенева появился зеленый уголок. Здесь высадили более 500 деревьев. Участок полностью оснащен системой автоматического полива.