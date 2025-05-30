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    15:00, 30 Май 2025 | GMT +5

    180 дворовых и общественных пространств благоустроят в Астане

    Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram сообщил, что в этом году в городе благоустроят около 180 дворовых и общественных пространств, передает агентство Kazinform.

    180 дворовых и общественных пространств благоустроят в Астане
    Фото: акимат Астаны

    - Продолжаем благоустраивать нашу столицу. В городе появляется все больше точек, где горожане и гости могут проводить свой досуг. В текущем году благоустроим порядка 180 дворовых и общественных пространств (парки, скверы, бульвары). При благоустройстве уделяем особое внимание озеленению. Во время объезда посетил ряд точек. К примеру, в районе Байконыр перед ТЦ «Тулпар» ведутся работы по сносу ветхих домов и старых торговых объектов. Много лет данный участок считался одним из проблемных, в том числе за счет стихийной торговли. Уже в этом году территория преобразится, на её месте появится новое общественное пространство. Будут созданы пешеходные пространства, зоны отдыха для горожан, а также будут проведены работы по озеленению и освещению. Работы будут реализованы поэтапно, и планируется завершить до конца текущего года, - сообщил аким.

    Еще одно общественное пространство будет создано по ул. Жубанова (участок от ул. Тархана до ул. Пушкина). Общая площадь сквера составит 4,5 тыс. квадратных метров. В рамках благоустройства также будут проведены масштабные работы по озеленению: высажены многолетние кустарники и крупномерные деревья.

    Участок проспекта Абая — от пр. Республики до ул. Валиханова — будет полностью благоустроен с обеих сторон. Общая площадь благоустраиваемой территории составляет 1,1 гектара. В рамках проекта будут установлены уличная мебель, проведено освещение и др.

    В районе Сарайшык (сквер Жургенова) начата реализация проекта тематического сквера, посвящённого труду и значимости рабочих специальностей. В рамках проекта будут установлены уличная мебель, проведено озеленение и др. Сквер станет не только зоной отдыха для жителей, но и важным элементом городской среды, направленным на укрепление общественного уважения к труду.

    Вдоль ул. Ташенева появился зеленый уголок. Здесь высадили более 500 деревьев. Участок полностью оснащен системой автоматического полива.

    - Работы по благоустройству и озеленению проводятся во всех районах города. В текущем году планируем высадить, как и в прошлые годы, миллион зеленых насаждений (кустарники, деревья, сеянцы), - написал аким столицы.

    Теги:
    Регионы Астана ЖКХ Благоустройство
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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