180 человек заболели коронавирусом и пневмонией за сутки в Казахстане
3 Декабря 2022, 10:10
АСТАНА. КАЗИНФОРМ – За сутки количество заболевших коронавирусом в Казахстане составило 173 человека. Еще 7 человек заболели пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.
2 декабря сообщалось о 162 заболевших коронавирусом и 38 - ковидной пневмонией.
Всего с 13 марта 2020 года коронавирусной инфекцией заболели 1 млн 397 тыс. 257 казахстанца, пневмонией с признаками КВИ – 90 385 человек.
Читайте также
Новости партнеров
Популярное