180 человек заболели коронавирусом и пневмонией за сутки в Казахстане

3 Декабря 2022, 10:10

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – За сутки количество заболевших коронавирусом в Казахстане составило 173 человека. Еще 7 человек заболели пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

2 декабря сообщалось о 162 заболевших коронавирусом и 38 - ковидной пневмонией.

Всего с 13 марта 2020 года коронавирусной инфекцией заболели 1 млн 397 тыс. 257 казахстанца, пневмонией с признаками КВИ – 90 385 человек.