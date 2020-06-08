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180 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

8 Июня 2020 21:42
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180 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 180 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

город Нур-Султан - 145,

Алматинская область - 5,

Восточно-Казахстанская область - 5,

Жамбылская область - 9,

Западно-Казахстанская область - 16.

Итого выздоровевших в Казахстане - 7737:

г. Нур-Султан – 1621,

г. Алматы – 1906,

г. Шымкент – 432,

Акмолинская область – 141,

Актюбинская область – 234,

Алматинская область – 287,

Атырауская область – 820,

Восточно-Казахстанская область – 71,

Жамбылская область – 234,

Западно-Казахстанская область – 423,

Карагандинская область – 477,

Костанайская область – 136,

Кызылординская область – 298,

Мангистауская область – 182,

Павлодарская область – 170,

Северо-Казахстанская область – 48,

Туркестанская область – 257.


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Ключевые слова: Здравоохранение, Коронавирус,
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