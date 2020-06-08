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вчера 21:54
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180 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 180 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
город Нур-Султан - 145,
Алматинская область - 5,
Восточно-Казахстанская область - 5,
Жамбылская область - 9,
Западно-Казахстанская область - 16.
Итого выздоровевших в Казахстане - 7737:
г. Нур-Султан – 1621,
г. Алматы – 1906,
г. Шымкент – 432,
Акмолинская область – 141,
Актюбинская область – 234,
Алматинская область – 287,
Атырауская область – 820,
Восточно-Казахстанская область – 71,
Жамбылская область – 234,
Западно-Казахстанская область – 423,
Карагандинская область – 477,
Костанайская область – 136,
Кызылординская область – 298,
Мангистауская область – 182,
Павлодарская область – 170,
Северо-Казахстанская область – 48,
Туркестанская область – 257.
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