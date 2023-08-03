18 заболевших корью в области Абай, из них 14 - дети

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 3 июля на территории области Абай зарегистрировано 18 подтвержденных случаев кори. Из них 72% – дети в возрасте до 14 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК.



Из общего числа заболевших - 27,7% – непривитые дети, родители которых отказались от вакцинации, и дети, имеющие постоянные медицинские противопоказания, 27,7 % – не имеют сведений о вакцинации, и 22,2% приходится на детей, не достигших прививочного возраста.

В ходе проведенных мероприятий выявлены 1884 контактных лиц в очагах, все взяты под медицинское наблюдение. По эпидемиологическим показаниям в очагах 48 человек вакцинированы против кори.

За 6 месяцев 2023 года плановыми прививками против кори, краснухи, эпидпаротита вакцинировано 4749 детей в возрасте 1 год и 4925 детей в возрасте 6 лет. Кроме того, в области проводится наверстывающая вакцинация против кори: охвачено 1848 ранее непривитых лиц, в том числе 208 ранее отказавшихся от прививки.

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля предупреждает, что корь – это острое высокозаразное вирусное заболевание, которое характеризуется лихорадкой, интоксикацией, этапным появлением пятнисто-папулезной сыпи, поражением конъюктивы и верхних дыхательных путей. После контакта с источником инфекции заболевает более 90% людей, не вакцинированных против кори. Вирус легко передается при разговоре, кашле, чихании.

Корь также опасна такими осложнениями как пневмония (воспаление легких), бронхит, энцефалит (воспаление оболочек мозга), которые в случаях позднего обращения за медпомощью и наличия тяжелых сопутствующих заболеваний могут привести к смерти.

Единственной эффективной защитой от кори является вакцинация. Для вакцинации используется безопасная и эффективная вакцина против кори в комбинации с компонентом против краснухи и паротита.

В Казахстане вакцинация против кори проводится бесплатно, дважды: первая в возрасте 1 год, и вторая в возрасте 6 лет для устойчивого формирования иммунитета. Также проводится лицам в возрасте до 30 лет, контактировавшим с больными корью, и ранее не вакцинированным против кори, говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось о случаях заражения корью в Атырауской области.