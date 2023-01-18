18 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

18 Января 2023, 08:00

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1964) родился- лауреат государственной премии в области науки, техники и образования, обладатель степени MBA, патентов, авторских свидетельств, автор научных разработок, инициатор внедрения ресурсо- и энергосберегающих экологически чистых технологий.

Родился в Актюбинской области. Окончил Московский институт стали и сплавов по специальности, металлургия чёрных металлов (1986).

Трудовая деятельность: плавильщик цеха № 2, главный инженер Актюбинского завода ферросплавов (ныне - филиал АО «ТНК «Казхром») (с 1986 года); генеральный директор ОАО «Серовский завод ферросплавов» (Россия) (2006-2008); директор Аксуского завода ферросплавов - филиала АО «ТНК «Казхром» (2008-2014); первый вице-президент АО «Алюминий Казахстана», входящего в состав Eurasian Recourses Group (2014-2015); президент (председатель правления) АО «Алюминий Казахстана» (2015-2018); президент АО «Транснациональная компания «Казхром» (2018-2022).

Награжден орденами «Құрмет», «Парасат»; медалями «Қазақстан мәслихаттарына 20 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл, «Халық алғысы». Является полным кавалером ведомственного нагрудного знака «Еңбек даңқы».

назад (1979) родилсявице-министр финансов Республики Казахстан.

Родился в Северо-Казахстанской области. Окончил Северо-Казахстанский университет, экономика и менеджмент (1999); Северо-Казахстанскую юридическую академию, юриспруденция (2005); Университет КАЗГЮУ (MBA) (2018); Университет бизнеса и международного исследований (UBIS) Щвейцария (MBA) (2020); прошел обучение в образовательном центре ОЭСР г. Анкара (2011), Сингапурской налоговой Академии (2012), Венском университете (2016).

Трудовая деятельность: старший, ведущий, главный специалист Налогового комитета по СКО (1999-2004); ведущий, главный специалист, начальник отдела, руководитель управления, Налогового комитета МФ РК (2004-2014); эксперт отдела социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК (03.2014-11.2014); директор департамента Комитета государственных доходов МФ РК (2014-2017); заместитель председателя правления акционерного общества «Республиканский центр «Казимпэкс» (01.2017-03.2017); начальник департамента Комитета национальной безопасности РК (2017-2021); вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (2021-2022).

На занимаемой должности -с июля 2022 года.

назад (1981) родился- заместитель прокурора Северо-Казахстанской области.

Родился в г. Джамбул (ныне - г. Тараз). Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет, правоведение (2002).

Трудовая деятельность: помощник прокурора г. Уральска Западно-Казахстанской области (2002); прокурор управления по надзору за законностью в деятельности государственных органов прокуратуры Западно-Казахстанской области; старший прокурор управления по надзору за законностью в деятельности государственных органов прокуратуры Западно-Казахстанской области; помощник прокурора Западно-Казахстанской области по надзору за применением Закона РК «О борьбе с коррупцией»; старший прокурор отдела по надзору за законностью следствия и дознания Западной региональной транспортной прокуратуры; заместитель Актюбинского транспортного прокурора; начальник отдела по надзору за законностью в деятельности государственных органов прокуратуры г. Тараз Жамбылской области; начальник управления по надзору за законностью в деятельности государственных органов прокуратуры Жамбылской области; начальник управления по надзору за законностью в социально-экономической сфере прокуратуры Костанайской области; прокурор Алтынсаринского района Костанайской области (2011-2019); начальник управления Комитета по правовой статистике и специальным учетам Жамбылской области (с 2019 года).

назад (1983) родился- управляющий директор корпоративного фонда «Академия Елбасы».

Родился в Караганде. Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет (2004); Карагандинский экономический университет при Казпотребсоюзе (2006).

Трудовая деятельность: преподаватель, старший преподаватель Академии финансовой полиции, соискатель на научную степень (2004-2009); старший инспектор по особо важным делам пресс-центра АБЭКП (финансовая полиция) (2009-2010); пресс-секретарь агентства, начальник пресс-центра АБЭКП (финансовая полиция) (2010-2012); советник председателя - официальный представитель АБЭКП (финансовая полиция) (2012); советник председателя Мажилиса Парламента РК - руководитель пресс-службы Аппарата Мажилиса РК (2014-2016); главный консультант отдела правовой экспертизы Сената Парламента РК, руководитель управления по связям с общественностью Комитета государственных доходов МФ РК (2016-2017); заместитель директора - официальный представитель СЦК МИК РК (02.2017-04.2017); официальный представитель Министерства по инвестициям и развитию РК (04.2017-11.2017); руководитель департамента по связям с общественностью НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» (2017-2019); управляющий директор АО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» (2019-2021).

На занимаемой должности - с февраля 2021 года.

назад (1985) родилась- заместитель председателя правления АО «ИО «Казахстанская ипотечная компания».

Родился в Алматы. Окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, международная экономика (2005); получил степень магистра менеджмента в МГУ им. М.В. Ломоносова (2007).

Трудовая деятельность: главный специалист департамента по развитию международных дочерних организаций АО «Народный Банк Казахстана» (2008-2009); начальник отдела финансового планирования и развития услуг ТОО «Первое кредитное бюро» (2009-2012); заместитель председателя правления АО «Государственное кредитное бюро» (2012-2013); управляющий директор - член правления АО «Байтерек девелопмент» (2013); заместитель председателя правления АО «Baiterek development» (2015-2020).

На занимаемой должности - с августа 2020 года.