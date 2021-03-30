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    12:42, 30 Март 2021 | GMT +6

    18 ВИЧ-инфицированных выявили с начала года в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за два месяца выявили 18 новых случаев инфицирования ВИЧ. Это на 64% меньше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы областного центра СПИД, в этом году отмечается рост полового пути передачи вируса. На него приходится 12 случаев.

    «В шести случаях путь передачи парентеральный при употреблении инъекционных наркотиков. Наибольшее выявление случаев инфицирования наблюдается
    в возрастной группе 40-49 лет. По социальному статусу в 55% случаев ВИЧ выявляют среди неработающего населения. Среди зарегистрированных инфицированных по гендерному составу удельный вес мужчин и женщин составил по 50%», - сообщила и.о. заведующей эпидемиологического отдела Наталья Гордымова.

    По словам врача-лаборанта Юлии Дигтяр, обследование населения области на ВИЧ-инфекцию проводится по клиническим и эпидемиологическим показаниям. Кроме диагностики, в лаборатории обследуют людей, живущих с ВИЧ. Проводят мониторинг эффективности антиретровирусной терапии, определяют вирусную нагрузку.

    «Об эффективности проводимого лечения говорит снижение вируса в крови до неопределяемого уровня, что способствует улучшению качества жизни ВИЧ-инфицированных лиц и уменьшению степени риска заражения окружающих его людей», - отметила Ю.Дигтяр.


    Теги:
    Здравоохранение Северо-Казахстанская область
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