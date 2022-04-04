18 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в ВКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 3 апреля 2022 года в 12 часов 04 минуты на железнодорожном участке Оскемен –Кумыстау Восточно-Казахстанской области в грузовом поезде произошел сход с рельсов 18-ти вагонов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КТЖ.

«Поезд двигался со скоростью 37 км/час. Два сошедших вагона, груженные рудой, являются собственностью РФ. Еще 16 вагонов принадлежат ТОО «КазцинкТемирТранс», груженные шлаком. Жертв и пострадавших нет. Задержек пассажирских и грузовых поездов не имеется», - говорится в сообщении КТЖ.

В настоящее время ведутся восстановительные работы. Для расследования всех причин и обстоятельств данного случая создана комиссия из числа руководителей АО «НК «КТЖ».