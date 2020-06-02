18 уголовных дел об истязаниях детей в психоневрологическом центре заведено в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области заведено 18 уголовных дел об истязаниях детей в областном психоневрологическом центре, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе данной проверки мы наряду с другими нарушениями: там и санитарные правила, и конституционные права, и так далее - мы обнаружили нарушения именно в части привязывания детей во время обеденного сна, в ночное к кроватям; всё это зачастую сопровождалось побоями, а также их просто забывали отвязывать после сна. По всем этим фактам прокуратурой области возбуждены уголовные дела, их всего 18», - заявил журналистам начальник управления по защите общественных интересов прокуратуры Павлодарской области Асхат Кокумбаев.

По словам А. Кокумбаева, прокуратура уличила павлодарский областной психоневрологический центр, просмотрев видеофайлы, которые записывались на сервер организации центра. Проверку вопроса защиты прав несовершеннолетних надзорный орган провёл ещё в январе. Помимо всех проверяемых объектов, в список изученных организаций вошёл и этот центр.

«В настоящее время по четырём (уголовным делам - Казинформ) уже состоялись приговоры по части второй статьи 110. Одно дело находится в настоящее время на рассмотрении в суде. И по тринадцати проводится досудебные расследования», - добавил А. Кокумбаев. - Раз приговоры состоялись, акт истязания доказан».

Помимо возбуждения уголовных дел, прокуратура направила представление в акимат Павлодарской области об устранении выявленных нарушений, в том числе о решении вопроса по размещению детей в подходящем здании.

«Данное здание, где сейчас находятся дети, оно неспециализорованное. Его нахождение нарушает сразу несколько законов, - подчеркнул начальник управления по защите общественных интересов прокуратуры Павлодарской области. - Такие здания: интернатного типа, лечебно-профилактические - не имеют права находиться в промышленной зоне города. Они должны находиться в деловой зоне города, а данное здание находится по соседству с промышленными предприятиями, со складами, а также исправительными учреждениями; через забор у этого здания находится склад ГСМ».