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18 убийств «по горячим следам» раскрыто за неделю в Казахстане

6 Декабря 2021 11:23
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18 убийств «по горячим следам» раскрыто за неделю в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За неделю в Казахстане совершено более 3 тысяч преступлений. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«За неделю совершено 3004 преступления, 2046 из них раскрыто в течение суток. Полицейскими раскрыто «по горячим следам» 18 убийств, 6 умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 3 разбоя, раскрыто 27 грабежей, 449 краж чужого имущества», - сказал Нурдильда Ораз.

Он также напомнил, что депутаты Сената приняли закон «Об амнистии в связи с 30-летием Независимости Республики Казахстан».

Цель документа – освобождение от наказания за преступления небольшой и средней тяжести и сокращение срока наказания за некоторые тяжкие, особо тяжкие преступления. Амнистия распространяется на ветеранов, несовершеннолетних, пожилых людей, инвалидов первой и второй групп, лиц, не представляющих общественную опасность.

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#МВД РК  
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Автор:

Серик Сабеков

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