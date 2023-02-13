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18 убийств на бытовой почве совершили в Казахстане в прошлом году

13 Февраля 2023, 15:11
18 убийств на бытовой почве совершили в Казахстане в прошлом году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане ежегодно в полицию поступает более 100 тысяч сообщений о бытовом насилии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За прошлый год 18 убийств совершено на бытовой почве в Казахстане. В полицию ежегодно поступает более 100 тысяч сообщений о фактах бытового насилия. Конечно, конфликты разные и последствия от них тоже разные», - сказал на брифинге заместитель председателя Комитета административной полиций МВД РК Ренат Зулхаиров.

Он также добавил, что на сегодня для определения семей с высокой степенью опасности используется система ОДАРА. В случае совершения бытового насилия заполняется анкета ОДАРА, которая состоит из 13 вопросов, участники отвечают только на 4 вопроса, на остальные 9 информация собирается из соответствующих баз данных.

Ранее сообщалось, что за последние 5 лет число обращений по фактам бытового насилия увеличилось в три раза.


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