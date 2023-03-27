18 тысяч штук психотропных препаратов изъяли в Атырау за два года

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 18 тысяч штук психотропных препаратов изъято полицейскими за два года в городе Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Участковыми инспекторами местной полицейской службы и сотрудниками батальона патрульной полиции на территории Атырау за два года из незаконного оборота изъято более 18 тысяч штук психотропных препаратов. В 2021 году выявлено и задержано 9 человек, у которых изъято 5135 штук трамадола и тропикамида. В 2022 году выявлены и задержаны 17 человек, у них изъято 7800 штук препаратов трамадол, тропикамид. С начала 2023 года задержаны 9 распространителей психотропных препаратов - изъято 3596 единиц лекарств тарамадол, тропикамид, сомнол, алис. По всем фактам с остановлены административные протоколы в соответствии со статьей 426 КоАП РК (Нарушение правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств и медицинских изделий)», - сообщили в пресс-службе ДП региона.

23 марта в социальных сетях была распространена видеозапись, на которой зафиксирован факт покупки психотропных препаратов из машины. Водитель автомобиля 1998 г. р., по заключению экспертизы, находился в состоянии наркотико-токсикоманического опьянения. В настоящее время в соответствии со статьей 608 КоАП РК составлен протокол и он помещен под административный арест. По данному адресу проводится проверка.

Напомним, Правительство Республики Казахстан внесло изменение в постановление №470 «Об утверждении Списка наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в Республике Казахстан, Сводной таблицы об отнесении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, обнаруженных в незаконном обороте, к небольшим, крупным и особо крупным размерам, Списка заместителей атомов водорода, галогенов и (или) гидроксильных групп в структурных формулах наркотических средств, психотропных веществ», передает Комитет медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК.

Изменения коснулись лекарственного средства «Трамадол».Теперь реализовать его могут аптеки, имеющие специальное разрешение.

Как ранее сообщалось, трамадол стал причиной гибели известного спортсмена в Атырау.