18 тысяч грузовиков снега вывезли из Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Коммунальные службы города продолжают работу в усиленном круглосуточном режиме. За прошедшую ночь с 26 на 27 ноября из столицы на снежные полигоны вывезли почти 40 тысяч кубометров снега. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Сегодня в снегоуборочных работах в столице задействовано почти две тысячи дорожных рабочих и свыше 1700 единиц спецтехники.

Только за прошедшую ночь с 26 на 27 ноября из столицы на снежные полигоны вывезли около 40 тысяч кубометров снега.

Напомним, всего в городе четыре снежных полигона, в резерве - еще 6шестьполигонов. На каждом из них установлена современная система круглосуточного видеонаблюдения и контроля, которая позволяет фиксировать госномер спецтехники на въезде и выезде, время и дату заезда. Это даёт возможность учёта объёма и содержимого груза.

Таким образом, должный контроль работы полигона даёт возможность дисциплинировать подрядные организациии, связанные с санитарной очисткой района и исключить человеческий фактор при фиксации рейсов.

Стоит отметить, что с начала зимнего периода коммунальные службы города продолжают работать в усиленном круглосуточном режиме. В первую очередь, по правилам, очищаются участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Также от снега убирают участки со средней интенсивностью – площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к соцобъектам и т.д.

Всего с начала зимнего периода из города вывезли свыше 200 тысяч кубометров снега, что составило 18 тысяч грузовиков.