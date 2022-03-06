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    17:11, 06 Март 2022 | GMT +6

    18 случаев в сутки: в Костанайской области снизилась заболеваемость КВИ

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    КОСТАНАЙ . КАЗИНФОРМ – Заболеваемость КВИ в сутки значительно снизилось в Костанайской области. Данные озвучили в областном информационном штабе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «5 марта 2022 года в Костанайской области зарегистрировано 18 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,03%. 14 обследованы по самообращению, один по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, три с профилактической целью.

    Из числа инфицированных лиц 15 с симптомами заболевания, три бессимптомных», - прокомментировали в облштабе.

    Таких низких темпов распространения в регионе не было давно. Так, к примеру, в Костанае за прошлые сутки зарегистрировано всего два случая. Аналогично в городах Рудный, Житикара, а также в Денисовском районе и районе им. Б. Майлина. По одному случаю в Лисаковске, Алтынсаринском, Аулиекольском, Камыстинском, Карабалыкском, Костанайском, Узункольском и Федоровском районах.

    «Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 года по 5 марта 2022 года зарегистрировано 53 438 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных – 52 958. С 1 февраля 2021 года вакцинировано первым компонентом 358 166 человек, вторым компонентом 342 795», - подытожили в облштабе.

    Напомним, ранее сообщалось о том, что в регионе более 106 тысяч жителей уже ревакцинировались от COVID-19


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Регионы Казахстана Костанайская область Общество
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