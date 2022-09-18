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18 сентября. Календарь Казинформа «Даты. События»

Редактор:  
Дулат Молдабаев
18 Сентября 2022, 07:00
18 сентября. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

День матери в Казахстане

Официально этот праздник был учрежден в 2012 году по инициативе Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева. В канун празднования 8 Марта в 2012 году, он высказал идею назначить определенный день для чествования казахстанских матерей, отметив роль женщины как хранительницы семейного очага.

Вскоре постановлением Правительства были внесены соответствующие изменения в Указ Президента Республики Казахстан от 20 января 1998 года № 3827 «О профессиональных и иных праздниках в Республике Казахстан», согласно которым в стране был учрежден новый праздник - День матери, и определена дата его празднования - третье воскресенье сентября.

Всемирный день мониторинга качества воды

Этот экологический праздник, учрежденный по инициативе американского Фонда чистой воды, к настоящему времени стал информационно-образовательной программой, направленной на повышение осведомленности общества о проблемах водных ресурсов планеты и участие в защите от загрязнения. Программа предоставляет возможность людям самим осуществлять базовый мониторинг состояния местных водоемов и проводится при поддержке Федерации водной среды (WEF) и Международной водной ассоциации (IWA).

Международный день электронной книги

Отмечается каждый год по инициативе OverDrive, американской компании, занимающейся цифровой дистрибуцией электронных книг, аудиокниг, музыки и видео. OverDrive запустила Международный день электронной книги в 2014 году, чтобы популяризировать чтение книг с электронных устройств.

СОБЫТИЯ

В 1975 году был запущен в эксплуатацию Капчагайский фарфоровый завод в Алматинской области, являющийся единственным производителем фарфоровых изделий на рынке Республики Казахстан.

Ассортимент продукции включает в себя бытовой фарфор - столовые, чайные, кофейные сервизы, тарелки, кружки, кесе и многое другое, сувенирную продукцию и электротехнический фарфор (изоляторы, фарфоровые шары и химически устойчивую посуду для химических лабораторий). Продукция отличается прекрасным качеством, интересным декором, как в восточном, так и в европейском стиле.

В 1992 году в целях дальнейшего совершенствования государственного телевизионного и радиовещания, системы управления телевидением и радио, повышения творческого уровня и содержательности программ, улучшения информирования населения республики и других государств о важнейших вопросах политической, экономической и культурной жизни Республики Казахстан на базе упраздняемых Казахской государственной телерадиовещательной компании при Министерстве печати и массовой информации Республики Казахстан и областных телерадиокомпаний была создана Государственная телерадиовещательная компания «Казахстан» при Кабинете министров Республики Казахстан.

В 1998 году были созданы Агентство по делам государственной службы, являющееся уполномоченным государственным органом в сфере государственной службы, системного предупреждения коррупционных проявлений и контроля за соблюдением качества оказания государственных услуг и Академия государственной службы - единственное в Казахстане учебно-методическое заведение в сфере государственной службы Республики Казахстан и нацеленное на подготовку/переподготовку, а также повышение квалификации уровня государственных служащих.

В 2006 году в г. Алматы состоялось открытие памятника «Тәуелсіздік таңы», посвященного декабрьским событиям 1986 года.

Памятник состоит из трех частей и акцентирует внимание в первую очередь на двух пилонах сложной формы, символизирующих разрыв, конфликт прошлого и будущего, взрыв самосознания народа и падение идеологических канонов, торжество свободы и независимости государства. Для придания большей выразительности в композицию включена скульптура женщины в динамике порыва, взлета. В правой руке она держит снятый платок - призыв к примирению, в левой руке - вспархивающая символическая птица, также символ свободы, предвестника весны и позитивных изменений, новой жизни. Третьей частью композиции является художественное рельефное панно.

Памятник возведен по проекту казахстанского архитектора и дизайнера Тимура Сулейменова.

В 2014 году в Алматинской области открылась Всемирная академия бокса Международной ассоциации бокса (AIBA), расположенная в живописных предгорьях Заилийского Алатау в экологически чистой зоне. Площадь занимаемой территории около пяти гектаров, общая площадь строений - 29 тысяч кв. м.

В 2015 году в городе Атбасар состоялось открытие памятника Ильясу Есенберлину, сооружение которого состоялось благодаря сбору средств жителями района (12 млн тенге) и родственниками И. Есенберлина (16 млн тенге).

В 2016 году Глава государства Нурсултан Назарбаев подарил свою личную домбру и скульптуру «Степные напевы», посвященную легендарной исполнительнице казахских кюев Дине Нурпеисовой Мультимедийному центру традиционной музыки, который расположен в Алматы.

В Мультимедийном центре представлены уникальные инструменты видных деятелей казахского искусства из фондов Музея народных музыкальных инструментов им. Ыкласа, государственного музея им. А. Кастеева, музея истории г. Алматы, а также государственных архивов.

В 2016 году в г. Алматы состоялось открытие нового ледового дворца «Алматы Арена», состоящего из трех блоков - универсальной ледовой арены, тренировочного катка с физкультурно-оздоровительным комплексом и плавательного бассейна.

Ледовая арена на 12 тысяч мест является спортивным сооружением с универсальными ледовыми аренами и местами для зрителей, предназначенным для проведения соревнований и учебно-тренировочного процесса по хоккею с шайбой, фигурному катанию, шорт-треку, а также для проведения культурно-зрелищных мероприятий и организации массового катания населения.

В 2017 году Казахстан поддержал политическую декларацию по реформе Организации Объединенных Наций.

Инициированная США декларация содержит такие направления реформ, как усиление роли Генерального секретаря, повышение подотчетности и транспарентности всей системы ООН, улучшение менеджмента, сокращение дублирования среди структур Организации, совершенствование управления персоналом и бюджетного планирования. В документе также подчеркивается важность укрепления партнерских отношений и доверия между государствами-членами и Секретариатом ООН.

В 2017 году казахстанская легкоатлетка Ольга Рыпакова завоевала золотую медаль по прыжкам в длину в Ашхабаде на V Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

В 2018 году шесть режиссеров со всего света выиграли первый резидентский грант от Hollywood foreign press association, основанный в партнерстве с Film independent. В их число вошел призер секции «Горизонты» Венецианского кинофестиваля в категории «Лучший режиссер» казахстанец Эмир Байгазин .

В официальном пресс-стейтменте от жюри о казахстанской картине говорится: «Мы были полностью поглощены особым миром, созданным посредством точного и дотошного ремесла, захватывающих визуальных решений и смелым терпеливым наблюдательным стилем».

В 2019 году в Туркестане открылась выставка «Возвращенные экспонаты» в честь 620-летия отлития священного Тайказана и 30-летия его возвращения на историческое место.

Средневековый Тайказан, сохранившийся в мавзолее Ходжи Ахмеда Яссауи, был отлит 620 лет назад, в 1399 году по приказу правителя Турана Амира Тимура в кузнице мастера Абдила Азиза Шарафуддина Тебризи. Тайказан изготовлен из семи различных металлов: золота, серебра, меди, бронзы, свинца, цинка, олова.

Тайказан был направлен в 1935 году на III Международную конференцию иранских мастеров, которая прошла в городе Ленинграде (Санкт-Петербурге), на три месяца, а спустя 54 года, 18 сентября 1989 года вернулся на историческую родину.


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