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    21:00, 19 Июнь 2021 | GMT +6

    18 родителей наказаны за неисполнение обязанностей по воспитанию детей в Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области проверены по месту жительства 237 неблагополучных семей, состоящих на учетах органов полиции. По итогам рейдов 18 законных представителей привлечены к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции региона, акмолинскими полицейскими в рамках проводимого с 17 по 20 июня республиканского профилактического мероприятия «Дети в ночном городе» активизирована работа по выявлению фактов нарушений прав детей, эксплуатации детского труда, предупреждению детской безнадзорности и беспризорности, выявлению несовершеннолетних в развлекательных заведениях и вне жилища в вечернее и ночное время суток.

    «За два дня мероприятия проведено 1147 рейдов по исследованию объектов с вероятным местонахождением несовершеннолетних. При этом выявлено 131 правонарушение. Так, 100 подростков находились в ночное время вне жилища, другие - в развлекательных заведениях в ночное время. Кроме того, в ходе РПМ в отношении двух индивидуальных предпринимателей за незаконную реализацию алкогольной продукции и продажу табачных изделий лицам, не достигшим 21 года, составлены административные протокола», - пояснили в ведомстве.

    Также по месту жительства были проверены 237 неблагополучных семей, состоящих на учетах органов полиции. По итогам рейдов 18 законных представителей привлечены к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.

    «Сотрудниками полиции во время посещений семей, состоящих на учетах, оказывается правовая и консультативная помощь несовершеннолетним и их родителям по возникающим вопросам в области профилактики правонарушений среди несовершеннолетних», - добавили в ведомстве.








    Теги:
    Борьба с преступностью Акмолинская область
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