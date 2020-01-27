18 раз за четыре дня закрывали дороги в Северном Казахстане
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с 23 по 26 января зафиксировали 25 снежных заносов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, в спасательных операциях задействовали 123 человека и 59 единиц техники. Спасли 149 человек, в том числе 11 детей.
Наиболее сложная обстановка наблюдалась в 4-х районах: Айыртауском, им. Г. Мусрепова, Шал акына, Тимирязевском. Там развернули 4 пункта обогрева, в которых размещали эвакуированных из снежных заносов людей.
«Благодаря своевременному принятию решения закрытия республиканских, областных и местных дорог не было допущено массового скопления автомашин в снежных заторах. На 7 участках автодорог республиканского значения 18 раз вводилось ограничение движения и 4 раза на областных дорогах», - сообщили в пресс-службе.
Погодные условия в регионе сегодня стабилизировались. Дорожные службы занимаются расчисткой автодорог республиканского и областного значения. Задействовано 104 единицы снегоуборочной техники.
«Средняя высота снежного покрова составляет 44 см. По области варьируется от 11 до 77 см. По сравнению с периодом прошлого года, высота превышает на 40%», - добавили в пресс-службе.
В ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, часть Северо-Казахстанской области окажется под влиянием антициклона. Проблемные же области он практически не затронет. Спасатели рекомендуют жителям региона воздержаться от поездок и обращать внимание на предупреждения службы 112.
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