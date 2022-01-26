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18 преподавателей карагандинских вузов стали лучшими в стране по итогам 2021 года

26 Января 2022 01:25
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18 преподавателей карагандинских вузов стали лучшими в стране по итогам 2021 года

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Стали известны имена победителей конкурса «Лучший преподаватель вуза – 2021». Республиканская конкурсная комиссия выбрала лучших из лучших в профессии, среди которых 18 педагогов Карагандинской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Обладателями звания стали семь преподавателей Карагандинского технического университета – Адиль Кадыров, Алексей Калинин, Медгат Мусаев, Дмитрий Пак, Василий Портнов, Гульназира Шаихова и Корганбай Шоланов.

При этом д. т. н., профессоры Кадыров и Портнов, а также к. т. н., доцент Пак являются неоднократными обладателями звания «Лучший преподаватель вуза РК».

В Карагандинском университете имени Е. А. Букетова государственные гранты выиграли пять педагогов – Гульназ Картбаева, Умітжан Қосыбаева, Бекболат Нусупбеков, Байжол Карипбаев и Асель Жумина.

Признаны лучшими и два педагога Карагандинского индустриального университета – Жасулан Ашкеев и Андрей Волокитин, а также преподаватель Карагандинского университета Казпотребсоюза Гульмира Есенбаева.

Среди лучших и три преподавателя Satbayev University – Бекжан Косалбаев, Улжалгас Сейдалиева и Айгерим Еримбетова.

Всего в конкурсе участвовали 718 претендентов из 76 высших учебных заведений страны. Победителями стали 150 преподавателей из 45 казахстанских вузов. Каждый из них получит нагрудный знак и премию.

Конкурс проходил на базе информационной системы Министерства образования и науки РК, посредством которой участники могли наблюдать за прозрачностью всех этапов. Заявки и документы для участия принимались в электронном формате. Это обеспечило прозрачность проведения конкурса. В состав комиссии были включены представители НПО, СМИ, студенческих и молодёжных организаций, Ассоциации казахстанских вузов и эксперты в сфере образования.



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#Карагандинская область   #Образование   #Вузы   #Караганда   #Итоги 2021 года  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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