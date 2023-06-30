18 предприятий в 51 млрд тенге исключили из Комплексного плана приватизации в Карагандинской области
Отмечено, что прокурорами защищены права более 3 тысяч субъектов бизнеса, им возвращены свыше 97 миллионов тенге, внесены 119 актов надзора, 33 должностных лица привлечены к ответственности.
«Сняты необоснованные ограничения на выезд двух и аресты на имущество шести бизнесменов.
Защищены права 10 предпринимателей, прекращены незаконно начатые уголовные дела.
В результате, добились снижения их обращений на 40 процентов (с 205 до 126).
По возврату активов, приняты меры по исключению 18 предприятий из Комплексного плана приватизации, с общей стоимостью 51 миллиардов тенге.
Приняты меры по возврату 37 незаконно выданных земельных участков.
Установлены 20 предприятий, которые не отразили в налоговой отчетности вывод капитала на 2,9 миллиардов тенге.
В целом, в сравнении с прошлым годом, наблюдаем положительные показатели по всем отраслям надзора.
Преступность снижена на 20 процентов.
Не допущены оправдательные приговоры.
В пять раз снижено нарушение консправ граждан.
По актам надзора взыскано 911 миллионов тенге, из которых в госдоход 640 миллионов, возвращено имущества на сумму 1,3 миллиарда тенге.
Взыскали адмштрафов на сумму 130 миллионов тенге. Отменено госзакупок на 5 миллиардов тенге.
Мерами реагирования защитили права свыше 90 тысяч граждан», - сообщили в прокуратуре Карагандинской области.
Подводя итоги работы Бауыржан Мырзакеров обозначил приоритетные задачи перед прокуратурой области и поручил своевременно принимать исчерпывающие меры по укреплению законности, защите конституционных прав граждан, интересов общества и государства.