18 предприятий в 51 млрд тенге исключили из Комплексного плана приватизации в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Под председательством прокурора Карагандинской области Бауыржана Мырзакерова состоялось расширенное заседание коллегии прокуратуры области по итогам работы в первом полугодии 2023 года, передает МИА «Казинформ».

Отмечено, что прокурорами защищены права более 3 тысяч субъектов бизнеса, им возвращены свыше 97 миллионов тенге, внесены 119 актов надзора, 33 должностных лица привлечены к ответственности.

«Сняты необоснованные ограничения на выезд двух и аресты на имущество шести бизнесменов.

Защищены права 10 предпринимателей, прекращены незаконно начатые уголовные дела.

В результате, добились снижения их обращений на 40 процентов (с 205 до 126).

По возврату активов, приняты меры по исключению 18 предприятий из Комплексного плана приватизации, с общей стоимостью 51 миллиардов тенге.

Приняты меры по возврату 37 незаконно выданных земельных участков.

Установлены 20 предприятий, которые не отразили в налоговой отчетности вывод капитала на 2,9 миллиардов тенге.

В целом, в сравнении с прошлым годом, наблюдаем положительные показатели по всем отраслям надзора.

Преступность снижена на 20 процентов.

Не допущены оправдательные приговоры.

В пять раз снижено нарушение консправ граждан.

По актам надзора взыскано 911 миллионов тенге, из которых в госдоход 640 миллионов, возвращено имущества на сумму 1,3 миллиарда тенге.

Взыскали адмштрафов на сумму 130 миллионов тенге. Отменено госзакупок на 5 миллиардов тенге.

Мерами реагирования защитили права свыше 90 тысяч граждан», - сообщили в прокуратуре Карагандинской области.

Подводя итоги работы Бауыржан Мырзакеров обозначил приоритетные задачи перед прокуратурой области и поручил своевременно принимать исчерпывающие меры по укреплению законности, защите конституционных прав граждан, интересов общества и государства.