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18 подростков обнаружили на съемных квартирах полицейские СКО

15 Февраля 2022 21:40
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18 подростков обнаружили на съемных квартирах полицейские СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области ювенальные полицейские провели ночные рейды по увеселительным заведениям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, владельцев двух кафе привлекли к административной ответственности за то, что допустили присутствие несовершеннолетних после 22:00 часов без законных представителей.

В ходе рейда полицейские получили информацию о возможном пребывании группы подростков в съемных квартирах. В одной из них стражи порядка обнаружили 8 несовершеннолетних. В другой квартире на этой же площадке находилась компания несовершеннолетних из 10 человек. Юным нарушителям было от 13 до 17 лет. После профилактической беседы их передали родителям.

«Большинство родителей были уверены, что их сыновья и дочери ночуют у друзей. Просим взрослых проявлять внимание к досугу детей. Предоставленные сами себе в этом возрасте, когда хочется показать свою самостоятельность, они рискуют быть втянутыми в криминальную орбиту или стать жертвами преступлений», — сказала начальник отделения ювенальной полиции Петропавловска Эльмира Абушева.

Полицейские напомнили, что нахождение несовершеннолетних в развлекательных заведениях не допускается с 22:00 часов, вне дома — с 23:00 до 06:00 часов.


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#Северо-Казахстанская область   #Общество  
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Автор:

Олеся Жуковень

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