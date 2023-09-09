18 подростков из Таджикистана задержали на алматинской барахолке

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Несовершеннолетние граждане Таджикистана выявлены на алматинской барахолке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Согласно сведениям миграционной службы Алматы, в рамках отработки «Участок» была проверена территория, прилегающая к центральному вещевому рынку города.

«В Алатауском районе выявлены 39 иностранцев без документов, удостоверяющих личность, 36 из них – граждане Таджикистана. Причем, 18 из них не достигли совершеннолетия. Это – юноши 16-17 лет. Подростки были переданы в отдел ювенальной полиции районного УП для принятия соответствующих мер. Иностранцы, не имеющие документы личности, водворены в приемник-распределитель ДП», – проинформировал начальник управления миграционной службы ДП города Алматы Асхат Бутунчинов.