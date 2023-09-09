РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:46, 09 Сентябрь 2023 | GMT +6

    18 подростков из Таджикистана задержали на алматинской барахолке

    None
    Фото: Polisia.kz.
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Несовершеннолетние граждане Таджикистана выявлены на алматинской барахолке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Согласно сведениям миграционной службы Алматы, в рамках отработки «Участок» была проверена территория, прилегающая к центральному вещевому рынку города.

    «В Алатауском районе выявлены 39 иностранцев без документов, удостоверяющих личность, 36 из них – граждане Таджикистана. Причем, 18 из них не достигли совершеннолетия. Это – юноши 16-17 лет. Подростки были переданы в отдел ювенальной полиции районного УП для принятия соответствующих мер. Иностранцы, не имеющие документы личности, водворены в приемник-распределитель ДП», – проинформировал начальник управления миграционной службы ДП города Алматы Асхат Бутунчинов.


    Теги:
    Алматы мигранты Таджикистан Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 15:20
    Обязательно к посещению: куда сходить в Боровом
    Сегодня, 14:58
    Три офицера Нацгвардии получили ранения на полигоне в Жамбылской области
    Сегодня, 14:49
    Камшыбек Кункабаев побывал в нокдауне, но вышел в полуфинал Азиады
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!