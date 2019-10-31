18 павлодарцев прошли в очередной этап отбора в Президентский молодёжный кадровый резерв

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Среди молодых людей из Павлодарского Прииртышья, прошедших в третий этап отбора в президентский молодёжный кадровый резерв, есть не только чиновники, но также общественники и бизнесмены, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«18 павлодарцев прошли в очередной этап отбора в Президентский молодёжный кадровый резерв, из Павлодарской области в первом этапе отбора принимало участие порядка 100 молодых людей, из них 18 прошли на этап «Оценка потенциала». В числе этих 18 кандидатов есть представители неправительственного сектора и бизнеса», - сообщила пресс-служба департамента Агентства по делам госслужбы по Павлодарской области.

На сайте pkrezerv.kz опубликован список людей, прошедших уже второй этап Президентского молодёжного кадрового резерва, отметили в департаменте. 549 претендентов из 868 прошли в третий этап. Перечень всех прошедших отбор находится в свободном доступе на сайте Президентского молодёжного кадрового резерва pkrezerv.kz, поэтому любой желающий может ознакомиться со списком.

«Есть в списке и имена людей, которые уже находятся в государственной структуре. Асхат Оралов, заместитель акима Павлодарской области по социальным вопросам, ответил правильно на 26 вопросов из 30; ранее он работал на посту зампредседателя Комитета по делам молодёжи и семьи Министерства информации и общественного развития», - поделились в пресс-службе.

Асхат Оралов родился в 1990 году, окончил Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилёва, Московский государственный институт международных отношений МИД России, имеет квалификации бакалавра переводческого дела, магистра международных отношений, магистра гуманитарных наук, доктор философии (PhD), добавили в департаменте Агентства по делам госслужбы по Павлодарской области.

Другой кандидат - Аян Бейсекин, стипендиат программы «Болашак», обучавшийся в Московском государственном университете, - набрал 30 баллов. 32-летний мужчина работает акимом Иртышского района Павлодарской области, родился в 1987 году, трудовую деятельность начал в 2008 году исполнительным директором РОО «Республиканская ассоциация дебатёров», имеет большой опыт работы в госорганах.

Как сказал руководитель департамента по делам госслужбы по Павлодарской области Токтамыс Жумагулов, молодые люди, прошедшие в резерв могут стать министрами и их заместителями, акимами и их заместителями, председателями комитетов центральных исполнительных органов, председателями и членами правлений национальных управляющих холдингов, нацкомпаний, ответственными секретарями центральных исполнительных органов, руководителями аппаратов.

«После того, как станут известны результаты, кандидаты пройдут обучение по специальным программам, но зачисление в резерв не является гарантией того, что все из них получат должности, - подчеркнул Токтамыс Жумагулов. – Однако сам факт того, что человек прошёл все этапы отбора, уже является отличным показателем профессионализма».

Назначать на должности будут при наличии вакансии по рекомендации Национальной комиссии, добавили в пресс-службе департаменте Агентства по делам госслужбы по Павлодарской области.