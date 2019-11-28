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18 пассажиров спасли карагандинские полицейские на трассе

28 Ноября 2019 10:41
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18 пассажиров спасли карагандинские полицейские на трассе

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинские полицейские помогли водителю пассажирского мини-автобуса, у которого в салоне находились 18 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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27 ноября около 17:00 на автодороге «Алматы-Екатеринбург» инспектор службы старший лейтенанта полиции Кусаев Ермек и лейтенант полиции Нұролла Болатбек во время автопатрулирования заметили автомашину «Мерседес спинтер». Мини автобус, перевозивший пассажиров, сломался на 1060-м километре дороги в сторону Караганды. В салоне автомашины находилось 18 пассажиров.

Первым делом полицейские позаботились о безопасности пассажиров, их эвакуировали на попутных автомашинах, следовавших в Караганду. После чего инспекторы остановили автомашину «ГАЗель», водитель которой согласился отбуксировать сломанное авто до ближайшей станции технического обслуживания. Таким образом полицейские спасли от переохлаждения 18 человек.

Однако об этом случае руководству полиции стало известно не от самих инспекторов, а из соцсетей, где водитель обратился со словами благодарности к полицейским за оказанную помощь.


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Ключевые слова: Карагандинская область, Происшествия, МВД РК,
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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