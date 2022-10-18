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18 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

Редактор:  
Дулат Молдабаев
18 Октября 2022, 08:00
18 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

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51 год назад (1971) родилась ЖАНТАСОВА Раушан Нурумбековна - первый заместитель директора Института законодательства и правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан.

Родилась в Кокшетауской области. Окончила юридический факультет Карагандинского государственного университета имени Е.А. Букетова (1994).

Трудовая деятельность: сотрудник управления юстиции Кокшетауской области; руководитель Кокшетауского регионального центра правовой информации (1996-1998); первый заместитель директора РГП «Республиканский центр правовой информации» МЮ РК (1998-2019).

На занимаемой должности - с марта 2019 года.

Награждена медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 30 жыл», «Әділет органдары жүйесін дамытуға қосқан үлесі үшін»; нагрудным знаком «Әділет органдары жүйесінің құрметті қызметкері»; почетными грамотами МЮ РК.

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50 лет назад (1972) родился ШИТЕНОВ Арман Тлеуберлиевич - военный прокурор Восточного региона.

Родился в Карагандинской области. Окончил Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, юрист.

Трудовая деятельность: помощник прокурора г. Темиртау Карагандинской области (2000); старший помощник прокурора района им. Казыбек би г. Караганды; военный прокурор Центрального региона, заместитель военного прокурора Актюбинского гарнизона; военный прокурор Павлодарского гарнизона (2015-2018).

На занимаемой должности - с июня 2018 года.

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44 года назад (1978) родилась САГИНДЫКОВА Назгуль Ериковна - вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстана.

Родилась в Акмолинской области. Окончила Акмолинский аграрный университет им. С. Сейфуллина; Казахский гуманитарно-юридический университет.

Трудовая деятельность: и.о. ведущего специалиста управления социального обеспечения МТСЗН РК (2001); сотрудник Министерства труда и социальной защиты населения РК (2001-2005); руководящие должности в АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания» (2005-2018); и.о. инспектора; инспектор отдела внутренней политики Администрации Президента РК - заведующая секретариатом Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике (2018-2020); заведующая сектором отдела внутренней политики Администрации Президента РК - заведующая секретариатом Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте (2020-2022).

На занимаемой должности - с июня 2022 года.

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42 года назад (1980) родилась ДЕМЕНТЬЕВА Наталья Григорьевна - заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана; член Национального курултая при Президенте Республики Казахстан.

Родилась в Кокшетау. Окончила Кокшетауский государственный университет им. Шокана Валиханова, учитель казахского языка и литературы (2002); Кокшетауский университет им. А. Мырзахметова, магистр педагогики и психологии (2010).

Трудовая деятельность: учитель казахского языка и литературы КГУ «Кокшетауский гуманитарно-технический лицей-школа» (2002-2009); заместитель директора по методической работе Кокшетауского колледжа «Арна» им. Абая Мырзахметова (2009-2010); заместитель директора по воспитательной работе КГУ «Кокшетауский гуманитарно-технический лицей-школа» (2010-2016); редактор, телеведущая (по совместительству) телерадиокорпорации «Казахстан» Акмолинского областного филиала (2008-2016); директор КГУ «Кокшетауский гуманитарно-технический лицей-школа» (2016-2021); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности (с 2021 года).

На занимаемой должности - с 2022 года.

Награждена орденом «Құрмет» (2020); медалями «Ерен еңбегі үшін» (2012), «Білім және ғылым қызметкерлерінің кәсіподағына сіңірген еңбегі үшін» белгісі (2020); нагрудным знаком «Мейрім» (2020).

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41 год назад (1981) родился КАБЫШ Жасулан Ермекулы - председатель суда № 2 города Костанай.

Родился в г. Есиль Акмолинской области. Окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, международное право (2004).

Трудовая деятельность: главный специалист-секретарь судебного заседания районного суда № 2 Алматинского района г. Астана (2004-2006); главный специалист отдела № 1 управления по контролю за проведением процедур банкротства Комитета по работе с несостоятельными должниками МФ РК (09.10.2006-31.10.2006); специалист отдела государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним РГП «Центр по недвижимости по г. Астана» (2006-2007); эксперт вне штата департамента юстиции г. Астана (02.2007-07.2007); судья Петропавловского городского суда Северо-Казахстанской области (2009-2014); исполняющий обязанности председателя, председатель суда района им. Г. Мусрепова СКО (2014-2020); судья суда района им. Г. Мусрепова СКО (2020-2021).

На занимаемой должности - с июня 2021 года.

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41 год назад (1981) родился КУРМАН Галым Полатулы - председатель правления НАО «Центр поддержки гражданских инициатив».

Родился в Туркестанской области. Окончил Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова, финансы и кредит (2002); Международный гуманитарно-технический университет, юрист (2005).

Трудовая деятельность: ведущий, главный специалист отдела бюджетных программ в сфере информатизации управления бюджетных программ в сфере информатизации и инноваций департамента планирования расходов в сфере информатизации и инноваций Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (2003-2005); консультант, главный эксперт сектора мониторинга и информационного обеспечения сводно-аналитического отдела Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета (2005-2011); член Ревизионной комиссии по г. Астана (2011-2018); заместитель акима Жетысайского района Туркестанской области (2018-2019); член Ревизионной комиссии по г. Шымкент (04.2019-09.2019); заместитель руководителя Центрального аппарата партии «Nur Otan» (2019-2020); генеральный директор ТОО «ХОЗУ «Nur Otan» (2020-2021); советник по финансам ТОО «Unipak» (04.2021-12.2021); исполняющий обязанности председателя правления НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» (2021-2022).

На занимаемой должности - с августа 2022 года.

Награжден медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл», нагрудным знаком «Қаржы сақшысы» ІІІ ст.


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