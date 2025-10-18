18 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

День духовного согласия в Казахстане

Начало этой традиции положила I сессия Всемирного конгресса духовного согласия, проходившая в октябре 1992 года в тогдашней столице Казахстана — Алматы. В принятом манифесте участники конгресса призвали объявить 18 октября Днем духовного согласия — днем моратория на конфликты и столкновения, днем поиска примирения, днем милосердия и помощи ближнему.

Всемирный день женского счастья

Праздник появился в 2017 году и создан для борьбы с эпидемией депрессии среди женщин. В этот день женщинам можно подарить цветы, конфеты, сделать сюрпризы.

СОБЫТИЯ

В 1939 году был образован Улытауский район Карагандинской области. Административным центром района является поселок Улытау. Он расположен в северо-западной части района, у восточных подножий Улытауского хребта, на высоте около 800 м над уровнем моря, на левом берегу небольшой речки — притока реки Кара-Кенгир. В состав района входят 15 сельских округов, 25 населенных пунктов.

В 1992 году в Алматы открылся I Всемирный конгресс духовного согласия с участием представителей мировых конфессий, известных духовных лидеров, деятелей просвещения из США, Великобритании, Германии, Австрии, Италии, Швейцарии, Индии, государств СНГ.

В 1997 году в Алматы улице 8 Марта присвоено имя Народного артиста Казахстана Шамши Калдаякова.

В 2010 году в урочище Кокбастау Илийского района в торжественной обстановке был открыт мавзолей на могиле Каблиса жырау, построенный на народные пожертвования. Кабан (Каблиса) жырау являлся одним из крупнейших представителей национальной литературы, вдохновенным певцом бескрайних просторов Великой степи. Он был народным батыром, освобождавшим казахские земли от вражеских нашествий.

В 2010 году близ перевала Алтын-Эмель, расположенного у подножья Джунгарского Алатау, состоялось открытие памятной стелы, посвященной великим сынам казахского народа — султану Тезеку торе и оратору Болтирик шешену. Архитектор проекта — Казбек Жарылгапов.

Стела представляет собой каменный монумент из куртинского гранита высотой 7,4 метра, установленный на пьедестале площадью 2,3×2,8 метра.

В 2011 году Национальный банк РК выпустил в обращение памятные монеты «Айтыс» из серии монет «Обряды, национальные игры Казахстана». Они изготовлены из серебра «proof»-качества номиналом 500 тенге и из сплава нейзильбер номиналом 50 тенге. Памятная монета «Айтыс» — шестая пара монет, продолжающая серию «Обряды, национальные игры Казахстана».

В 2011 году в Анкаре состоялось открытие Парка имени народного композитора, известной домбристки Дины. Это первый парк имени великой кюйши, открытый за рубежом.

Дина Нурпеисова — казахский композитор и исполнитель на домбре, ученица Курмангазы, автор сочинений для домбры в традиционном жанре кюя. Сочинения Дины стали классикой казахской домбровой музыки, в том числе кюи «Бұлбұл», «Көген түп», «Байжұма», «Жигер» и другие. Известный казахский композитор Дина Нурпеисова является первой женщиной в тюркском мире, которая заслужила любовь и почитание не только казахского народа, но и всего тюркского мира.

В 2013 году в Таразе отреставрировали древний караван-сарай Торткуль, расположенный на западной окраине областного центра, по каратауской трассе. Караван-сарай Торткуль некогда представлял собой огромный курган, на котором с 2008 года здесь вели археологические раскопки специалисты Института археологии имени А. Х. Маргулана. На площади в 80 кв. м обнаружились остатки караван-сарая с гостиницей, банями и инфраструктурой, сопутствовавшей караван-сараям древности.

В 2013 году состоялась торжественная закладка капсулы, приуроченная к началу реализации проекта строительства в городе Ерейментау в Акмолинской области ветряной электростанции (ВЭС) мощностью 45 МВт. Это первый в Казахстане промышленный проект в сфере генерации электроэнергии за счет энергии ветра.

В 2016 году в крупнейшем мегаполисе страны завершился международный турнир, в котором приняли участие 107 шахматистов из Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, России, Грузии и Бельгии. Золотую медаль и премию в размере 450 тысяч тенге вручили костанайскому шахматисту Петру Костенко (7,5 очка). Главный приз шахматного турнира «Алматы Опен-2016» остался в Казахстане.

В 2017 году в Париже в штаб-квартире ЮНЕСКО была презентована программа «Рухани жаңғыру».

В 2017 году правительством Султаната Оман принято решение по облегчению визового режима в отношении граждан Казахстана. Отныне казахстанцы, имеющие визы или вид на жительство Великобритании, США, Канады, Австралии, либо стран Шенгенской зоны, могут получить оманскую туристическую визу без приглашения сроком до 30 дней. Главное требование: наличие обратного билета и подтверждение брони из отеля.

В 2018 году в Каире началась реконструкция мечети Султана Бейбарса. Для реконструкции мечети, общая стоимость которой составляет 12 млн долларов США, Правительство Казахстана выделило 4,5 млн долл. США (Египет направил 100 египетских фунтов — около 5,6 млн долларов).

Вторая по величине мечеть в Каире является важным историческим местом Египта, а также символом тесных двусторонних отношений между двумя странами.

В 2019 году в Алматинской области прошли торжественные мероприятия, посвященные 325-летию выдающегося деятеля казахского народа Балпык би.

В рамках юбилейной даты была выпущена книга «Байтақ елдің Балпығы», посвященная жизни и деятельности Балпык бия, рассказывающая о его современниках, наполненная стихами и фотографиями современных авторов.

В 2020 году в Национальную премию «Үркер» добавили новую номинацию, названную в честь ветерана казахстанской журналистики, публициста Шерхана Муртазы, соискателями которой могут стать авторы лучших публицистических материалов, чьи работы посвящены актуальным проблемам казахстанского общества.

В 2021 году в Люксембурге при поддержке национальной почтовой компании «Post Luxembourg» были выпущены марки к 30-летию независимости Казахстана.

Выпущенные почтовые марки могут использоваться в ежедневной корреспонденции, а также в качестве сувенирной продукции.

В 2021 году девятнадцатилетний житель Шахтинска Руслан Фатахов вошел в Книгу рекордов Гиннесса, установив пять рекордов по стритлифтингу.

«Мне бы хотелось открыть свою секцию по воркауту и стритлифтингу и тренировать людей, чтобы делиться с ними своими знаниями и опытом. Я считаю, что спорт должен быть в жизни каждого человека, хотя бы минут 10-20 в день нужно ему уделять. Хочу также установить новые рекорды, возможно, даже не только в подтягиваниях, но и в других дисциплинах», — добавил Руслан Фатахов.

В 2021 году в Усть-Каменогорске прошла церемония официального открытия Почетного консульства Словацкой Республики. Представительство позволит расширить и углубить сотрудничество двух стран в экономической, культурной, туристической, научной сферах.

Почетное консульство будет представлять Словацкую Республику в Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областях. Представлять Словакию в трех регионах Казахстана будет ректор Казахстанско-Американского свободного университета Айдар Мамбетказиев, получивший консульскую экзекватуру, удостоверяющую признание его правительством Словакии для разрешения исполнение им консульских функций.

В 2022 году Постановлением Правительства Республики Казахстан были внесены дополнения перечень праздничных дат в Республике Казахстан.

Согласно постановлению, перечень праздничных дат в Республике Казахстан был дополнен Днем библиотекаря — 24 октября.

В 2024 году в Астане открылась международная конференция CONNECTED-2024 — об осмыслении образа будущего. В общей сложности в конференции приняли участие более 1500 делегатов из 20 стран мира. В их числе футурологи, философы, лидеры в сфере инноваций и технологий, общественные и государственные деятели, основатели и представители ведущих мировых EdTech-компаний, международных организаций, транснациональных корпораций и др.

В 2024 году в Париже Государственный оркестр классической музыки «Камерата Казахстана» представил французской публике программу «Мелодии Номадов». Концерт с огромным успехом прошел в Оранжерее парка Багатель. Парижская публика высоко оценили уровень подготовки казахстанских артистов. Музыканты исполнили произведения казахстанских и тюркских композиторов. В программе концерта звучали произведения Абая Кунанбаева, Курмангазы Сагырбаева, Владимира Стригоцкого, Алмаса Серкебаева, Хабибуллы Сетекова и многих других.