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    11:07, 28 Апрель 2021 | GMT +6

    18 объектов работают по проекту Ashyq в Амолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Стартовавший в Акмолинской области пилотный проект Ashyq должен помочь минимизировать риски распространения коронавирусной инфекции на объектах бизнеса. Так, в Кокшетау и Степногорске из 47 подавших заявки на участие 18 объектов уже прошли тестовый режим и начали работу по проекту «ASHYQ», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Об этом на прошедшем брифинге сообщила главный государственный санитарный врач Акмолинской области Айнагуль Мусина. По словам спикера, приложение интегрировано с общей базой ПЦР, что позволяет точно определить статус физического лица, относится ли он к категории контактных или заболевших.

    Однако, как было отмечено, использование приложения Ashyq не освобождает субъектов предпринимательства от соблюдения санитарных норм, но значительно сокращает риски заражения.

    Так, на объектах предпринимательства, участвующих в проекте Ashyq, в регионах с повышенным уровнем заболеваемости коронавирусной инфекцией («красная» зона) применяются критерии ограничения работы социально-экономических объектов для умеренного уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией («желтая» зона), а в регионах с умеренным уровнем заболеваемости коронавирусной инфекцией («желтая» зона) предъявляются критерии ограничения работы социально-экономических объектов низкого уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией («зеленая» зона).

    Были озвучены привилегии, которые имеют объекты, участвующие в проекте Ashyq, на территории Акмолинской области.

    «Объекты общественного питания, участвующие в проекте Ashyq в городах Кокшетау и Степногорск, могут работать до 24 часов, остальные - до 22 часов. Фитнес-центры, тренажерные залы и спортивно-оздоровительные центры, бассейны, участвующие в проекте Ashyq в городах Кокшетау и Степногорск, могут работать в субботние и воскресные дни. Сауны, участвующие в проекте Ashyq в городах Кокшетау и Степногорск, могут работать в воскресные дни», - отметила спикер.

    На сегодня заявки на участие в пилотном проекте подали 47 предпринимателей, 18 уже прошли тестовый режим и работают по проекту. Среди них - две сауны, три фитнес-центра, два компьютерных клуба, девять объектов общественного питания, Акмолинская областная филармония, Дворец культуры города Кокшетау. Четыре этих объекта находятся в городе Степногорске и 14 – в Кокшетау.

    Напомним, в первый же день работы в Акмолинской области пилотный проект Ashyq уже принес результаты. Одиннадцатиклассник, являющийся контактным по КВИ и находящийся на домашнем карантине, попытался пройти в компьютерный игровой клуб. При сканировании QR-кода у него высветился «желтый» статус.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Общество Безопасность Акмолинская область
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