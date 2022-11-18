18 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

18 Ноября 2022, 08:00

18 Ноября 2022, 08:00

18 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1960) родился- депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, член Комитета по финансам и бюджету.

Родился в Уральской (ныне - Западно-Казахстанской) области. Окончил Казахский государственный университет, математик.

Трудовая деятельность: учитель математики школы-интерната имени Абая Жанибекского района Уральской области (1982-1984); заведующий отделом, первый секретарь Жанибекского райкома комсомола, Западно-Казахстанского обкома комсомола (1984-1993); старший референт, заместитель заведующего отдела Западно-Казахстанской областной администрации (1993-1996); исполнительный директор Западно-Казахстанского областного детского фонда «Балдырған» (1996-1998); заместитель акима Западно-Казахстанской области (1998-2001); заместитель начальника областного управления образования Западно-Казахстанской области (2001-2004); аким Казталовского района Западно-Казахстанской области (2004-2007); секретарь Западно-Казахстанского областного маслихата (2007-2020).

На занимаемой должности - с января 2021 года.

Награжден орденом «Парасат» (2009).

назад (1963) родился- казахстанский борец греко-римского стиля, почетный президент Федерации борьбы Республики Казахстан; почетный президент Федерации гандбола Республики Казахстан; член Бюро международной федерации борьбы (FILA), заслуженный тренер Республики Казахстан.

Родился в Семипалатинской области. Окончил Казахский институт физической культуры в Алматы, тренер-преподаватель физической культуры; Казахский государственный университет имени аль-Фараби в Алматы, правоведение; Жетысуский государственный университет имени И. Жансугурова, финансы.

Трудовая деятельность: инструктор физкультуры Госкомспорта Казахской ССР (1984-1991); президент профессионального спортивного клуба «Даулет» (с 1992 года); главный тренер национальной команды по греко-римской борьбе (с 1993 года); депутат Мажилиса Парламента РК (1996-1999); председатель Агентства РК по туризму и спорту (2000-2004); вице-президент Ассоциации борьбы Азии (2001-2005); председатель Комитета по делам спорта Министерства культуры, информации и спорта РК (2004-2006).

Чемпион мира (1989), вице-чемпион мира (1993), чемпион Европы (1988), чемпион Азии (1995), серебряный (1988) и бронзовый (1992) призер Олимпийских игр. Восьмикратный чемпион СССР, двукратный обладатель Кубка мира, победитель спартакиады народов СССР (1991), победитель ХІІ Азиатских игр (1994).

Награжден орденом «Құрмет» (2009), орденом Петра Великого I ст., Олимпийским орденом за большой вклад в развитие олимпийского движения Кыргызстана (1997), Золотым орденом и почетным знаком Национального Олимпийского комитета Республики Казахстан (2003); медалями «За трудовую доблесть» (1988), «Ерен еңбегi үшiн» (1998), «Астана» (1998), «Қазақстан Республикасының Парламентiне 10 жыл» (2006). Удостоен почетных званий «Заслуженный мастер спорта СССР» (1989), «Қазақстанның еңбек сiнiрген қайраткерi» (2000); «Заслуженный тренер по греко-римской борьбе Республики Казахстан» (1997); «Заслуженный тренер по греко-римской борьбе Кыргызской Республики» (1996); «За заслуги в развитии туризма в Республике Казахстан» (2002); «Почетный работник туризма Республики Казахстан» (2004).

назад (1965) родился- генеральный директор Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб, генерал-майор.

Родился в Семипалатинской области. Окончил Алматинское высшее техническое училище Министерства внутренних дел РК, пожарная безопасность (1997); Восточно-Казахстанский региональный университет, юриспруденция (2005).

Трудовая деятельность: сотрудник органов гражданской защиты (1986-1991); средний, старший начальствующий состав органов гражданской защиты (1991); руководитель органов гражданской защиты (1991-2008); заместитель председателя Комитета противопожарной службы МЧС РК (2008-2014); заместитель председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК (2014-2016); председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан (2016-2020); директор Восточно-Казахстанского филиала ТОО «РЦШ ПВАСС» (2020-2021).

На занимаемой должности - с июня 2021 года.

Награжден орденом «Айбын» II ст.; медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», «Өртке қарсы қызмет органдарындағы мінсіз қызметі үшін» I, II, III ст, «Төтенше жағдайлардың алдын алуда және жоюда үздік шыққаны үшін», «Төтенше жағдайлар органдарының ардагері»; нагрудными знаками «Отличник противопожарной службы», «Төтенше жағдайлар органдарының құрметті қызметкері».