18 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

74 года назад (1951) родился ЕСИЛОВ Сансызбай Сейтжанович – казахстанский государственный и общественный деятель; председатель Совета ветеранов г.Астаны.

Фото: gsv.kz

Родился в Акмолинской области. Окончил Целиноградский инженерно-строительный институт (1979), инженер-строитель; Алматинскую высшую партийную школу (1986-1988), преподаватель общественных дисциплин.

Трудовая деятельность: монтер, техник, старший мастер дистанции пути станции Джалтыр Астраханского района (1970-1975); инструктор Астраханского райкома партии, заведующий орготделом, секретарь Тенгизского райкома партии Целиноградской области (1975-1986); заместитель заведующего отделом Целиноградского обкома партии (1988-1991); заместитель председателя Акмолинского территориального комитета по госимуществу (1991-1992); председатель Акмолинского территориального комитета по управлению госимуществом (1992-1993); заместитель главы Акмолинской областной администрации (1993-1995); заместитель председателя Госкомитета Республики Казахстан по управлению госимуществом (1996-1997); руководитель аппарата акима Акмолинской области (07.1997-12.1997); заместитель акима города Астаны (1997-2000); первый заместитель акима города Астаны (2001-2007).

Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан IV созыва по партийному списку Народно-Демократической партии «Нур Отан» (12.07.2007), депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан IV созыва (27.08.2007-11.2011), секретарь маслихата города Астаны (2012-2016). председатель Общественного совета Астаны (2016).

62 года назад (1963) родился ТУРЛЫХАНОВ Даулет Болатович – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Родился в Семипалатинской (ныне Абай) области.

Окончил Казахский институт физической культуры (1989). Кандидат педагогических наук, академик Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка (2005).

Трудовая деятельность: инструктор физкультуры Госкомспорта Казахской ССР (1984-1991); президент профессионального спортивного клуба «Даулет» (с 1992); главный тренер национальной команды по греко-римской борьбе (с 1993); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан (1996-1999); председатель Агентства Республики Казахстан по туризму и спорту (05.2000-09.2004); председатель Комитета по делам спорта Министерства культуры, информации и спорта РК (09.2004-03.2006).

На занимаемой должности с марта 2023 года.

Награжден орденами «Парасат» (2016); «Барыс» ІІІ степени (18.03.2022).

60 лет назад (1965) родился БЕККЕР Владимир Робертович – директор Восточно-Казахстанского филиала Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб, генерал-майор.

Фото: centrspas.kz

Родился в области Абай. Окончил Алматинское высшее техническое училище Министерства внутренних дел РК, пожарная безопасность (1997); Восточно-Казахстанский региональный университет, юриспруденция (2005).

Трудовая деятельность: сотрудник органов гражданской защиты (1986-1991); средний, старший начальствующий состав органов гражданской защиты (1991); руководитель органов гражданской защиты (1991-2008); заместитель председателя Комитета противопожарной службы МЧС РК (2008-2014); заместитель председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК (2014-2016); председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан (2016-2020); директор Восточно-Казахстанского филиала ТОО «РЦШ ПВАСС» (2020-2021); генеральный директор Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб (2021-2022).

На занимаемой должности - с апреля 2022 года.

41 год назад (1984) родился ОМАРОВ Нуржан Алибекович – председатель Специализированного суда по административным правонарушениям города Павлодара.

Фото: pvl.sud.kz

Родился в Акмолинской области. Окончил Павлодарский государственный университет имени С.Торайгырова (2007).

Трудовая деятельность: судебный исполнитель Аксуского территориального отдела ГУ «Администратора судов Павлодарской области» (2008); судебный исполнитель Павлодарского территориального отдела ГУ «Администратора судов Павлодарской области» (2008); ведущий специалист Акмолинского областного суда (2009); ведущий специалист Павлодарского областного суда (2009 – 2010); главный специалист Павлодарского областного суда (2010 – 2011); главный специалист – секретарь судебного заседания Отдел контроля и документооборота ГУ «Канцелярия Павлодарского областного суда» (2011 – 2013); заведующий канцелярией Успенского районного суда ГУ «Канцелярия Павлодарского областного суда» (2013 – 2014); главный специалист – секретарь судебного заседания Отдел контроля и документооборота ГУ «Канцелярия Павлодарского областного суда» (2014); судья Экибастузского городского суда Павлодарской области (2014 - 2021).

На занимаемой должности с мая 2021 года.