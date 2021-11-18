18 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Всемирный день философии

Был провозглашен на 33-й сессии Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 2005 году и проводится в третий четверг ноября ежегодно с тем, чтобы на глобальном уровне приобщить мировое сообщество к богатству философской мысли.

Идея учреждения Всемирного дня философии заключается в том, чтобы найти общую платформу обсуждения происходящих в обществе глобальных социокультурных преобразований, приобщить людей к философскому наследию, приоткрыть сферу обыденного мышления для новых идей и стимулировать публичные дебаты мыслителей и гражданского общества по поводу вызовов, встающих сегодня перед обществом.

Международный день отказа от курения

Установлен Американским онкологическим обществом (American Cancer Society) в 1977 году. Отмечается ежегодно в третий четверг ноября.

Цель - способствовать снижению распространенности табачной зависимости, вовлечение в борьбу против курения всех слоев населения и врачей всех специальностей, профилактика табакокурения и информирование общества о пагубном воздействии табака на здоровье.

СОБЫТИЯ

В 1991 году по инициативе Нурсултана Назарбаева было принято постановление Правительства КазССР о порядке переселения лиц коренной национальности из-за рубежа, положившее начало возвращению на Родину наших соотечественников. С 1991 года в Казахстан прибыло более 1,5 млн этнических казахов.

В 1997 году в Вашингтоне во время визита Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева было подписано окончательное Соглашение о разделе продукции нефтегазоконденсатного месторождения «Қарашығанақ».

В 1999 году в Астане одной из улиц города присвоено имя Кошке Кеменгерулы (1896-1937) - выдающегося казахского писателя и журналиста, педагога, одного из видных деятелей движения «Алаш».

В 1999 году в поселке Ботакара Карагандинской области состоялось открытие памятника Бухар жырау. Живший с 1693 по 1787 годы, а по другим данным с 1668 по 1781 годы, казахский акын, жырау, видный представитель казахского устно-поэтического творчества вместе с выдающимися глашатаями единства казахского народа Толе би, Казыбек би, Айтеке би принимал участие в создании первого в истории Казахстана свода юридических законов «Жеты жаргы» («Семь установлений»), который в 1710 году был одобрен на Каракумском съезде казахских биев трех (Старшего, Среднего, Младшего) жузов. Текст «Жеты жаргы» содержал нормы административного, уголовного и гражданского права, а также положения о налогах, семье и браке, землепользовании, спорах собственности, охватывая, таким образом, различные стороны жизни казахского общества. Впоследствии Бухар жырау стал одним из влиятельнейших биев при дворе хана Тауке.

В 2013 году в турецком городе Самсун на большой сцене перед любителями музыкального искусства при содействии Самсунского театра оперы и балета и Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Театром оперы и балета «Астана Опера» было представлено незабываемое произведение известного казахского композитора Мукана Тулебаева - опера «Биржан и Сара».

Опера одного из самых известных композиторов Казахстана «Биржан и Сара» является великолепным произведением искусства, созданным совместными усилиями профессиональных музыкантов из разных стран, принимающих участие в данном проекте.

В 2014 году была издана первая большая энциклопедия «Астрономия» на казахском языке, на страницах которой отражены этапы становления и развития казахстанской астрономии. Помимо научных данных в книге представлены народные сказания и легенды, связанные с небом, названия звезд и планет, которые использовали предки.

В 2014 году в южнокорейском городе Чеджу на Конгрессе Международная ассоциация любительского бокса (англ. Amateur International Boxing Association, AIBA) произошло историческое для отечественного бокса событие - впервые в истории организации на посты вице-президентов AIBA избраны два представителя Казахстана - Тимур Кулибаев и Серик Конакбаев.

В 2014 году на территории Алатауского района близ микрорайона Кок-Кайнар Алматы археологи и специалисты Музея истории города в одном из курганов обнаружили скелет женщины, датируемый IV-V веками нашей эры.

Уникальность находки заключается в особенности самого погребения и предметов, которые находились в могиле. Так, рядом с усопшей были глиняная посуда, кости жертвенного барана, большой бронзовый перстень, шпильки для волос и, самое интересное, бронзовое зеркало. Находок с такими старинными зеркалами по всему Казахстану было не более десяти.

В 2016 году в Москве столица Казахстана - Астана - стала обладательницей специальной номинации «Город будущего» на прошедшем конкурсе National Geographic Traveler Awards 2016, в ходе которого выбирались лучшие туристические направления.

Победа столицы Казахстана в номинации «Город будущего» объяснена тем, что Казахстан со своей юной, но динамично развивающейся и красочной столицей является интересным направлением не только для российских путешественников, но и для всего мира.

В 2017 году в Коста-Рике в городе Сан-Хосе казахстанские школьники успешно выступили на Всемирной олимпиаде по робототехнике World Robot Olympiad-2017. Робот-пожарный, разработанный Ратмиром Сартбаевым и Анель Каримгали, стал одним из лучших проектов в творческой категории.

World Robot Olympiad - это главные международные соревнования для школьников и молодежи в возрасте от 10 до 21 лет по робототехнике - самого инновационного образовательного направления современности.

В 2020 году вступило в силу Постановление Правительства Казахстана о внесении дополнения в Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных. В Перечне класс «Млекопитающие» был дополнен строкой: 128-1 Каспий итбалығы Pusa caspica Каспийский тюлень.

Решение о том, чтобы внести каспийских тюленей под охрану государства было принято летом на заседании межведомственной зоологической комиссии по вопросам рыбного хозяйства. Тогда отмечалось, что включение каспийского тюленя в перечень позволит создать в республике особо охраняемую природную территорию.

В 2020 году в Национальном музее Республики Казахстан открылся Зал древнего искусства и технологий Великой степи.

В экспозиции зала широкой публике были представлены уникальные золотые изделия скифо-сакского периода из курганов Иссык, Берел, Талды, Таксай и других, выполненные в так называемом «зверином» стиле. Также представлены предметы из археологических памятников Боровое, Канаттас, Кызыл-Кайнар-тобе, Актобе и др., изготовленные в традиции «полихромного стиля» и датируемые IV-V вв. нашей эры.