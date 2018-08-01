18 новых налогов и обязательных платежей можно оплатить на eGov.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На портале eGov.kz запущена новая услуга «Оплата налогов и других обязательных платежей в бюджет», что позволяет налогоплательщикам (физическим и юридическим лицам) оплатить 18 типов налогов и обязательных платежей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Национальные информационные технологии».

Это корпоративный подоходный налог (2 вида), индивидуальный подоходный налог (3 вида), социальный налог, налог на имущество ЮЛ и ИП, земельный налог (2 вида), налог на транспортные средства ЮЛ, единый земельный налог, налог на добавленную стоимость (6 видов), акцизы (12 видов), специальные платежи и налоги недропользователей (10 видов), рентный налог на экспорт (2 вида), налог на игорный бизнес, фиксированный налог, сборы (10 видов), платы (15 видов), таможенные платежи (27 видов), прочие платежи (2 вида), пошлины (2 вида).

Для проведения оплаты необходимо наличие регистрации в качестве налогоплательщика и средств для проведения оплаты.

Налогоплательщик имеет возможность авторизоваться как физическое лицо и оплатить налоги юридического лица, заполнив данные БИН, и наоборот.

ЭЦП и авторизация на портале не требуются. Результатом оказания услуги является электронный чек.

Напомним, что ранее на портале были доступны для оплаты лишь 4 вида налогов для физических лиц: налог на имущество, налог на транспорт, земельный налог и оплата пени, штрафов, недоимок за налоги.