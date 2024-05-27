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    11:36, 27 Май 2024 | GMT +6

    18 мостов и 66 трубопроводов возведут на трассе Актобе - Кандыагаш

    трасса Актобе - Кандыагаш
    Фото: нацкомпания «КазАвтоЖол»

    Реконструкцию автодороги  Актобе - Кандыагаш планируется завершить к концу 2024 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу нацкомпании «КазАвтоЖол».

    трасса Актобе - Кандыагаш
    Фото: нацкомпания «КазАвтоЖол»

    В настоящее время продолжается работа по реконструкции участка автомобильной дороги республиканского значения Актобе - Кандыагаш от км 11 до км 100.

    С начала 2024 года на строительном объекте использовано более 125 тысяч тонн асфальтобетонной смеси, что позволило покрыть около 30 км дорожного покрытия. 

    трасса Актобе - Кандыагаш
    Фото: нацкомпания «КазАвтоЖол»

    План реконструкции включает в себя обновление 96 км дороги, из которых 78 км будут переведены в I-Б техническую категорию с четырьмя полосами движения от города Актобе до города Кандыагаш, а оставшиеся 18 км будут оборудованы обходом города Кандыагаш с II технической категорией и двумя полосами движения.

    трасса Актобе - Кандыагаш
    Фото: нацкомпания «КазАвтоЖол»

    В рамках проекта планируется возведение 18 мостов, укладка 66 трубопроводов, а также создание необходимой инфраструктуры для обслуживания данного участка дороги.

    Реконструкция этого участка дороги способствует улучшению транспортно-логистического потенциала Актюбинской и Атырауской областей, оптимизации технических характеристик дороги, сокращению времени в пути и увеличению пропускной способности.

    Завершение проекта запланировано на конец 2024 года.

    трасса Актобе - Кандыагаш
    Фото: нацкомпания «КазАвтоЖол»

    Кроме того, ранее нацкомпанией «КазАвтоЖол» было объявлено о текущем ремонте участка автодороги Актобе-Хромтау-Карабутак протяженностью от км 773 до км 912 с устройством выравнивающего слоя. Начиная с 2025 года планируется начать работы по реконструкции этого участка с переводом его в I техническую категорию.

    Теги:
    Дороги Атырауская область КазАвтоЖол Актюбинская область Ремонт дорог
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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