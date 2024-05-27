18 мостов и 66 трубопроводов возведут на трассе Актобе - Кандыагаш

Реконструкцию автодороги Актобе - Кандыагаш планируется завершить к концу 2024 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу нацкомпании «КазАвтоЖол».

Фото: нацкомпания «КазАвтоЖол»

В настоящее время продолжается работа по реконструкции участка автомобильной дороги республиканского значения Актобе - Кандыагаш от км 11 до км 100.

С начала 2024 года на строительном объекте использовано более 125 тысяч тонн асфальтобетонной смеси, что позволило покрыть около 30 км дорожного покрытия.

Фото: нацкомпания «КазАвтоЖол»

План реконструкции включает в себя обновление 96 км дороги, из которых 78 км будут переведены в I-Б техническую категорию с четырьмя полосами движения от города Актобе до города Кандыагаш, а оставшиеся 18 км будут оборудованы обходом города Кандыагаш с II технической категорией и двумя полосами движения.

Фото: нацкомпания «КазАвтоЖол»

В рамках проекта планируется возведение 18 мостов, укладка 66 трубопроводов, а также создание необходимой инфраструктуры для обслуживания данного участка дороги.



Реконструкция этого участка дороги способствует улучшению транспортно-логистического потенциала Актюбинской и Атырауской областей, оптимизации технических характеристик дороги, сокращению времени в пути и увеличению пропускной способности.

Завершение проекта запланировано на конец 2024 года.

Фото: нацкомпания «КазАвтоЖол»

Кроме того, ранее нацкомпанией «КазАвтоЖол» было объявлено о текущем ремонте участка автодороги Актобе-Хромтау-Карабутак протяженностью от км 773 до км 912 с устройством выравнивающего слоя. Начиная с 2025 года планируется начать работы по реконструкции этого участка с переводом его в I техническую категорию.