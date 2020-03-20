18 мониторинговых групп работает в Павлодарской области в рамках штаба оперативного реагирования

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Мониторинговые группы отслеживают цены на продукты питания, санитарно-эпидемиологическую ситуацию, функционирование пограничных постов, работу крупных промышленных предприятий, общественного транспорта и другое. Оперативную ситуацию в регионе обсудили на аппаратном совещании во главе с акимом Павлодарской области Абылкаиром Скаковым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodar.gov.kz.

На сегодня все 19 системообразующих предприятий региона, на которых трудится около 44 тысяч человек, работают в штатном режиме. Администрация области находится в постоянном контакте с руководством каждой компании для взаимодействия по возникающим в связи с чрезвычайным положением вопросам, в том числе по противоэпидемическим мероприятиям на предприятиях и исключению возможности сокращения рабочих мест.

Введенные ограничения для торгово-развлекательных заведений и объектов, которые предусматривают массовые скопления людей, уже повлияли на работу малого и среднего бизнеса. В Павлодарской области речь идет о 25 ТРЦ, 66 фитнес-центрах и тренажерных залах, 275 кафе и ресторанах.

— Несут финансовые потери и другие – турагентства, свадебные салоны, ивент-агентства, — заявил заместитель акима области Сакен Шаяхметов. – В городах и районах в ручном порядке нужно провести мониторинг всех предпринимателей из этой категории. Мы ожидаем, что к концу следующей недели будут отработаны конкретные механизмы их поддержки. Но уже сейчас мы работаем над тем, чтобы переводить МСБ в онлайн-режим – кафе с доставкой еды, аптеки с доставкой лекарств, магазины с доставкой товаров первой необходимости.

По оперативным данным, Павлодарская область полностью обеспечена продовольствием. На складах производителей, торговых объектов и стабфонда имеется более 74,6 тысячи тонн продукции.

— Мы ежедневно ведем ценовой мониторинг, — сообщил заместитель акима области Алмас Батанов. – Планируется увеличить количество социальных магазинов со 196 до 300. В стабилизационном фонде имеется более 1,4 тысячи тонн товаров. Дополнительно планируется закуп более 4,8 тысячи тонн продукции на 777,1 миллиона тенге.

Что касается оптимизации областной казны, то бюджетные расходы в этом году планируется сократить более чем на 1,5 миллиарда тенге. Отказаться намерены от проектов без экономического эффекта, а также от покупки мебели и транспорта, проведения имиджевых мероприятий, не подкрепленных практической значимостью.

— Ситуация требует, чтобы мы откладывали проекты, которые могут подождать, — сказал Абылкаир Скаков. — Все ресурсы, которые мы мобилизуем, будут направлены на пополнение регионального резерва, решение возможных чрезвычайных ситуаций в результате паводков, противоэпидемические мероприятия по коронавирусу и обеспечение продовольственной безопасности.

В рамках штаба оперативного реагирования в Павлодарской области работают 18 мониторинговых групп. Каждая из них отвечает за свое направление: ситуация с коронавирусной инфекцией, работа общественного транспорта, работа МСБ, предстоящие весенне-полевые работы и так далее.

Все мониторинговые группы курируют заместители акима, а руководят группами главы областных управлений и департаментов.

По словам Абылкаира Скакова, сегодня необходимо уделить большое внимание миграционным потокам из-за границы, а также из городов Нур-Султан и Алматы, где начал действовать карантин.

Также глава региона поручил предусмотреть все нюансы по выплате соцпособий и адресной социальной помощи и в работе системы образования. В частности, выплаты АСП и соцпособий за второй квартал будут автоматически продлены в текущих объемах, без необходимости явки их получателей в центр занятости.



